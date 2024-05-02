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Неравнодушные водители вытянули машину, улетевшую в кювет под Екатеринбургом

Тянули всем миром: екатеринбуржцы у поселка Исток вытащили из кювета улетевшее авто

2 мая 2024, 15:11
Фото: 1MI

Неравнодушные водители вытянули машину, улетевшую в кювет под Екатеринбургом

Дорожный инцидент у екатеринбургского поселка Исток произошел в четверг, 2 мая. Машина слетела в кювет и застряла.

Водитель не справилась с управлением и съехала с дороги. Выбраться из ямы сама автолюбитель не смогла. На помощь ей пришли шоферы, которые проезжали мимо, пишет Е1 со ссылкой на очевидца происшествия.

Сначала на помощь пострадавшему авто пришел один автолюбитель, однако в одиночку вытащить машину ему не удалось. Тогда на подмогу им пришел еще один житель Екатеринбурга на эвакуаторе. Он подцепил упавший автомобиль и вернул его на дорогу.

1 мая иномарка улетела в кювет и перевернулась на Серовском тракте.

На Кольцовском тракте машина улетела в кювет и перевернулась из-за лопнувшего колеса
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#Дарья Бобровицкая#Общество#Происшествия#ДТП#Помощь#Автомобиль#Водители#Кювет#18+#Екатеринбург
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