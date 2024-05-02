Тянули всем миром: екатеринбуржцы у поселка Исток вытащили из кювета улетевшее авто

Posted Сегодня, 15:11
Published Сегодня, 15:11
Modified Сегодня, 15:13
Updated Сегодня, 15:13
Водитель не справилась с управлением и съехала с дороги. Выбраться из ямы сама автолюбитель не смогла. На помощь ей пришли шоферы, которые проезжали мимо, пишет Е1 со ссылкой на очевидца происшествия.
Сначала на помощь пострадавшему авто пришел один автолюбитель, однако в одиночку вытащить машину ему не удалось. Тогда на подмогу им пришел еще один житель Екатеринбурга на эвакуаторе. Он подцепил упавший автомобиль и вернул его на дорогу.
1 мая иномарка улетела в кювет и перевернулась на Серовском тракте.