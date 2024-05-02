Тянули всем миром: екатеринбуржцы у поселка Исток вытащили из кювета улетевшее авто

Сначала на помощь пострадавшему авто пришел один автолюбитель, однако в одиночку вытащить машину ему не удалось. Тогда на подмогу им пришел еще один житель Екатеринбурга на эвакуаторе. Он подцепил упавший автомобиль и вернул его на дорогу.