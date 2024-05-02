Упал на крышу и погиб: под Невьянском непристегнутый водитель улетел в кювет

Он ехал из деревни Верхние Таволги, когда на крутой дороге выехал на «встречку» и оказался в кювете. Машина перевернулась и встала на крышу. Мужчина был смертельно ранен. Он скончался до приезда скорой помощи. Известно, что автолюбитель не пристегивался ремнем безопасности.