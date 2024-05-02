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Posted Сегодня, 16:07

Published Сегодня, 16:07

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Updated Сегодня, 16:09

Непристегнутый водитель перевернулся на дороге и погиб под Невьянском

Упал на крышу и погиб: под Невьянском непристегнутый водитель улетел в кювет

2 мая 2024, 16:07
Фото: ГИБДД Свердловской области

Непристегнутый водитель перевернулся на дороге и погиб под Невьянском

На трассе Невьянск — Сербишино в ДТП погиб водитель Toyota Caldina, который не справился с управлением, вылетел в кювет со встречной полосы, перевернулся и погиб.

Смертельная авария произошла днем в четверг, 2 мая. За рулем иномарки находился автолюбитель 1960 года рождения, информирует пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Он ехал из деревни Верхние Таволги, когда на крутой дороге выехал на «встречку» и оказался в кювете. Машина перевернулась и встала на крышу. Мужчина был смертельно ранен. Он скончался до приезда скорой помощи. Известно, что автолюбитель не пристегивался ремнем безопасности.

Фото: ГИБДД Свердловской области

Супруга погибшего рассказала дознавателям, что муж ездил в Верхние Таволги в гости. Предстоит установить, в каком состоянии находился погибший мужчина.

2 мая жители Екатеринбурга сообща вытащили из ямы слетевший с дороги автомобиль у поселка Исток.

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