Упал на крышу и погиб: под Невьянском непристегнутый водитель улетел в кювет

Posted Сегодня, 16:07
Published Сегодня, 16:07
Modified Сегодня, 16:09
Updated Сегодня, 16:09
Смертельная авария произошла днем в четверг, 2 мая. За рулем иномарки находился автолюбитель 1960 года рождения, информирует пресс-служба региональной Госавтоинспекции.
Он ехал из деревни Верхние Таволги, когда на крутой дороге выехал на «встречку» и оказался в кювете. Машина перевернулась и встала на крышу. Мужчина был смертельно ранен. Он скончался до приезда скорой помощи. Известно, что автолюбитель не пристегивался ремнем безопасности.
Супруга погибшего рассказала дознавателям, что муж ездил в Верхние Таволги в гости. Предстоит установить, в каком состоянии находился погибший мужчина.
2 мая жители Екатеринбурга сообща вытащили из ямы слетевший с дороги автомобиль у поселка Исток.