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Updated Сегодня, 09:24

В аэропорту Екатеринбурга задержан мужчина с 22 килограммами «подарков»

В аэропорту Екатеринбурга задержан мужчина с 22 килограммами «подарков»

2 мая 2024, 09:22
Фото: 1MI
В Кольцово в Екатеринбурге задержали пассажира с 22 килограммами «подарков». Это одежда для женщин и детей, которую он пытался провезти без деклараций.

Пассажиру 44 года. Одежду нашли у него в чемодане. Мужчина прилетел из Турции, рассказали в Уральском таможенном управлении.

Вес одежды достигал 22 килограммов. Мужчина пояснил таможенникам, что одежда якобы предназначена не для продажи, а для подарков. Потратил на одежду он около 142 тысяч рублей.

В отношении мужчины был составлен административный протокол. Гражданину грозит штраф до двойной суммы товаров. Только оплатив его, мужчина сможет забрать одежду.

Ранее сообщалось, что из-за ошибки в загранпаспорте женщина не смогла увезти дочь в Таиланд.

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