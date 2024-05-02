В аэропорту Екатеринбурга задержан мужчина с 22 килограммами «подарков»

Posted Сегодня, 09:22
Published Сегодня, 09:22
Modified Сегодня, 09:24
Updated Сегодня, 09:24
Пассажиру 44 года. Одежду нашли у него в чемодане. Мужчина прилетел из Турции, рассказали в Уральском таможенном управлении.
Вес одежды достигал 22 килограммов. Мужчина пояснил таможенникам, что одежда якобы предназначена не для продажи, а для подарков. Потратил на одежду он около 142 тысяч рублей.
В отношении мужчины был составлен административный протокол. Гражданину грозит штраф до двойной суммы товаров. Только оплатив его, мужчина сможет забрать одежду.
Ранее сообщалось, что из-за ошибки в загранпаспорте женщина не смогла увезти дочь в Таиланд.