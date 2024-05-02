В Екатеринбурге работает экспресс-доставка блюд ресторанной кухни из Яндекс Лавки

Posted Сегодня, 04:10
Published Сегодня, 04:10
Modified Сегодня, 04:10
Updated Сегодня, 04:10
Заказ готовых блюд можно сделать в категории «Из ресторанов» или «Основное меню» в разделе «Готовая еда» Яндекс Лавки. Сейчас там доступны три ресторана: «Креветки и бургеры», Jackie и MeyerStreet. В меню есть бургер с креветками-гриль, курица с мёдом и чёрным уксусом, а также спринг роллы с лабне и другое.
Отмечается, что все рецепты, представленные в Лавке от локальных заведений, созданы эксклюзивно для этого сервиса. После оплаты заказа блюда привозят из ресторанов в дарксторы Лавки — оттуда курьеры доставляют еду покупателям с экспресс-доставкой.
Сделать заказ можно на сайте lavka.yandex.ru и в приложениях Лавки, Яндекс Go и Еды.