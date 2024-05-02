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В Екатеринбурге работает экспресс-доставка блюд ресторанной кухни из Яндекс Лавки

В Екатеринбурге работает экспресс-доставка блюд ресторанной кухни из Яндекс Лавки

2 мая 2024, 04:10
Фото: ООО «Яндекс.Лавка»
Реклама. ООО «Яндекс.Лавка» . erid: LjN8KMmdC
Жители Екатеринбурга теперь могут заказать блюда из местных ресторанов в Яндекс Лавке. Курьеры доставляют заказы от 15 минут. На выбор предлагается китайская и израильская кухня, бургеры и не только. Сервис планирует расширять ассортимент доступных блюд и выбор ресторанов.

Заказ готовых блюд можно сделать в категории «Из ресторанов» или «Основное меню» в разделе «Готовая еда» Яндекс Лавки. Сейчас там доступны три ресторана: «Креветки и бургеры», Jackie и MeyerStreet. В меню есть бургер с креветками-гриль, курица с мёдом и чёрным уксусом, а также спринг роллы с лабне и другое.

Отмечается, что все рецепты, представленные в Лавке от локальных заведений, созданы эксклюзивно для этого сервиса. После оплаты заказа блюда привозят из ресторанов в дарксторы Лавки — оттуда курьеры доставляют еду покупателям с экспресс-доставкой.

Сделать заказ можно на сайте lavka.yandex.ru и в приложениях Лавки, Яндекс Go и Еды.

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