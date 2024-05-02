В Екатеринбурге работает экспресс-доставка блюд ресторанной кухни из Яндекс Лавки

Заказ готовых блюд можно сделать в категории «Из ресторанов» или «Основное меню» в разделе «Готовая еда» Яндекс Лавки. Сейчас там доступны три ресторана: «Креветки и бургеры», Jackie и MeyerStreet. В меню есть бургер с креветками-гриль, курица с мёдом и чёрным уксусом, а также спринг роллы с лабне и другое.