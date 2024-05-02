Вода наступает: жители Невьянска обеспокоены поднятием уровня Аятского водохранилища

Posted Сегодня, 11:23
Published Сегодня, 11:23
Modified Сегодня, 11:25
Updated Сегодня, 11:25
Местные жители утверждают, что вода достигла критического уровня. В мэрии в качестве защиты выкладывают мешки с песком, рассказали Е1 местные жители.
В свердловском МЧС опровергли слухи о возможном выходе Аятского водохранилища из берегов. По прогнозам спасателей, предупреждений об обострении паводковой ситуации на 2 мая нет.
В середине апреля было временно ограничено движение на трассе Екатеринбург — Курган из-за сложной паводковой ситуации в Курганской области.