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Posted Сегодня, 11:23

Published Сегодня, 11:23

Modified Сегодня, 11:25

Updated Сегодня, 11:25

Жители Невьянска обеспокоены поднятием уровня воды в Аятском водохранилище

Вода наступает: жители Невьянска обеспокоены поднятием уровня Аятского водохранилища

2 мая 2024, 11:23
Фото: Е1

Жители Невьянска обеспокоены поднятием уровня воды в Аятском водохранилище

Вода поднялась в районе деревни Пьянково Невьянского городского округа. Вдоль берега начали укладывать заграждения из мешков с песком, чтобы остановить возможное подтопление.

Местные жители утверждают, что вода достигла критического уровня. В мэрии в качестве защиты выкладывают мешки с песком, рассказали Е1 местные жители.

Видео: Е1

В свердловском МЧС опровергли слухи о возможном выходе Аятского водохранилища из берегов. По прогнозам спасателей, предупреждений об обострении паводковой ситуации на 2 мая нет.

Фото: Е1

В середине апреля было временно ограничено движение на трассе Екатеринбург — Курган из-за сложной паводковой ситуации в Курганской области.

Вся надежда на паводок: водохранилища Екатеринбурга заполнены лишь на 50%
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#Дарья Бобровицкая#Паводок#Вода#Невьянск#Видео#Жители#Природа#Водохранилище#Подтопление#Уровень воды#Екатеринбург
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