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Завершены поиски подростка в селе Шухруповское в Туринском районе

Завершены поиски подростка в селе Шухруповское в Туринском районе

2 мая 2024, 09:09
Фото: Изображение Midjourney
Пропавший 15-летний школьник из села Шухруповское в Туринском районе найден живым 2 мая 2024 года.

Юноша ночевал с отчимом в избе после рыбалки. Утром 1 мая он решил пойти к озеру, чтобы посмотреть на уток, и исчез, рассказал глава пресс-службы регионального МВД Валерий Горелых.

Мальчика искали полицейские с собакой, а также волонтеры. Выяснилось, что подросток заблудился. Через некоторое время он сумел самостоятельно найти дорогу к охотничьему домику. Из леса его вывезли сотрудники правоохранительных органов.

Напомним, 15-летний подросток в момент исчезновения был одет в камуфляжный костюм и высокие резиновые сапоги.

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