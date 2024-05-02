Завершены поиски подростка в селе Шухруповское в Туринском районе

Posted Сегодня, 09:09
Published Сегодня, 09:09
Modified Сегодня, 09:11
Updated Сегодня, 09:11
Юноша ночевал с отчимом в избе после рыбалки. Утром 1 мая он решил пойти к озеру, чтобы посмотреть на уток, и исчез, рассказал глава пресс-службы регионального МВД Валерий Горелых.
Мальчика искали полицейские с собакой, а также волонтеры. Выяснилось, что подросток заблудился. Через некоторое время он сумел самостоятельно найти дорогу к охотничьему домику. Из леса его вывезли сотрудники правоохранительных органов.
Напомним, 15-летний подросток в момент исчезновения был одет в камуфляжный костюм и высокие резиновые сапоги.