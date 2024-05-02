Заводы, ресурсники и битумный терминал: все о миллиардерах в Свердловской области

Posted Сегодня, 10:44
Published Сегодня, 10:44
Modified Сегодня, 10:46
Updated Сегодня, 10:46
Место в списке богатейших россиян: 1 место в рейтинге богатейших россиян
Возраст: 73 года
Общее состояние: $ 28 600 000 000
Основные активы: НК «Лукойл»
Активы в регионе: АО «Теплопрогресс», ООО «Уральский битумный терминал», ПАО «Э5-Энерго»
В Свердловской области миллиардер владеет тремя компаниями. Первая — АО «Теплопрогресс» — это ресурсоснабжающая компания Среднеуральска — города с населением почти 24 тысячи человек.
Судя по данным за 2023 год, чистые активы компании составляют минус 267,4 млн рублей. Согласно динамике, ежегодно в течение пяти последних лет стоимость активов уменьшается в среднем на 20 млн рублей. Убыток за 2023 год составил 18,6 млн рублей. При этом в течение последних пяти лет этот показатель не выходил в плюс. Выручка, по данным за 2023 год, — 278,8 млн рублей.
В СМИ регулярно публикуют информацию о готовности ресурсника к сезонам. Также были и скандалы. Так, в 2023 году АО «Теплопрогресс» выплатило матери и ребенку-инвалиду материальный и моральный ущерб более 400 тысяч рублей за коммунальную аварию. Люди наступили в кипяток и получили ожоги 1-2 степени. Прокуратура установила, что ресурсоснабжающая компания ненадлежащим образом исполнила свои обязательства.
АО «Теплопрогресс» за последние 10 лет выступало ответчиком по пяти делам, по итогам которых выплатило более миллиона рублей. В свою очередь, сама компания регулярно судится преимущественно с управляющими компаниями и ТСЖ по вопросу исполнения обязательств по договорам теплоснабжения. За 12 лет у АО «Теплопрогресс» более 160 дел в качестве истца на общую сумму более 170 миллионов рублей.
Другая компания Алекперова — ООО «Уральский битумный терминал» — располагается в поселке Сысерть под Екатеринбургом и выполняет роль полностью автоматизированного производственно-логистического комплекса. В 2023 году выручка компании составила 798,6 млн рублей. При этом чистая прибыль компании составила 4,3 млн рублей, а стоимость чистых активов — 66,3 млн рублей.
В 2022 году НК «Лукойл» Алекперова через дочерние компании выкупила 100% долей уставного капитала УБТ. Учредителями сейчас являются ООО «ЛЛК-Интернешнл» и ООО «К. Н. Холдинг». Ранее терминал принадлежал TA Group — компании, специализирующейся на строительстве нефтяных инфраструктурных проектов.
Другой актив, принадлежащий Алекперову, — ПАО «ЭЛ5-Энерго» — зарегистрирована в Екатеринбурге, офис располагается в Москве. Компания занимается производством электроэнергии, в Свердловской области она представлена Среднеуральской ГРЭС.
По последним опубликованным данным, чистая прибыль ПАО «ЭЛ5-Энерго» составляет 2,9 млрд рублей. Чистые активы — 45,5 млрд рублей. А выручка от продажи — 53,2 млрд рублей, что почти на 11% выше, чем годом ранее. У компании — многомиллионные суды: начиная с 2007 года было 120 дел в качестве ответчика на общую сумму более 2 млрд рублей.
Место в списке богатейших россиян: 3 место в рейтинге богатейших россиян
Возраст: 67 лет
Общее состояние: $ 26 600 000 000
Основные активы: НЛМК, Первая портовая компания
Активы в регионе: ООО «ВИЗ-Сталь», ООО «Зеленые технологии»
Екатеринбургское ООО «ВИЗ-Сталь» — один из активов миллиардера-металлурга Владимира Лисина. Завод производит трансформаторную (анизотропную) сталь. Компания появилась в 1998 году на базе Верх-Исетского завода, основанного Вильгельмом де Геннином, благодаря выделению производственных активов по выпуску электротехнических сталей. Партнером компании является итальянский металлотрейдер Duferco, контролирующий 92% доли «ВИЗ-Стали». Группа НЛМК Владимира Лисина имеет 100% участия в ООО.
По последним опубликованным данным, выручка компании составила 13,1 млрд рублей. Чистая прибыль за 2020 год — 2,7 млрд рублей.
В настоящее время Арбитражный суд Свердловской области рассматривает дело МУП «Водоканал» против ООО «ВИЗ-Сталь» на сумму 29,5 млн рублей по исполнению обязательств по договорам электроснабжения. Компания инвестировала более 230 млрд рублей в природоохранную деятельность, а сам Лисин является автором новых способов промывки доменной печи, обработки стали в ковше, получения покрытия на металлической полосе и владельцем еще пары десятков патентов, пишет Forbes.
ООО «Зеленые технологии» — дочерняя компания НЛМК Владимира Лисина. Под руководством Дмитрия Стопкевича она занимается разработкой компьютерного программного обеспечения. За пять лет у компании пять судов в качестве ответчика на сумму более 13 млн рублей.
В 2023 году ее выручка составляет 1,3 млн рублей. Чистый убыток — 30,4 млн рублей, а чистые активы — 108,2 млн рублей. Информации в открытых источниках о компании крайне мало.
Место в списке богатейших россиян: 10 место в рейтинге богатейших россиян
Возраст: 60 лет
Общее состояние: $ 13 100 000 000
Основные активы: Альфа-банк, LetterOne, X5 Group
Активы в регионе: ООО «ЛК-АЛ»
В Екатеринбурге зарегистрирован актив миллиардера — компания «ЛК-АЛ», которая по сути является одним из юридических лиц группы компаний Альфа-Лизинг. ООО «ЛК-АЛ» специализируется на лизинге и сублизинге. В 2022 году выручка составила 214,6 млн рублей. Чистая прибыль при этом — 290,7 млн, а чистые активы компании — 777,09 млн.
Уже в 2024 году компания Фридмана судится с СПАО «Ингосстрах» по поводу исполнения обязательств по договорам страхования. Дела пока находятся на рассмотрении Арбитражного суда региона. Их общая сумма едва превысила 100 тысяч рублей. Иные судебные дела касаются непосредственно отрасли лизинга и рассматриваются практически ежемесячно. Максимальная сумма такого иска к «ЛК-АЛ» составляет 17 млн рублей.
Гендиректором компании является Ирина Денисевич, которая по совместительству имеет бизнес в сфере детского и взрослого образования в столице Урала.
Место в списке богатейших россиян: 16 место в рейтинге богатейших россиян
Возраст: 57 лет
Общее состояние: $ 9 700 000 000
Основные активы: Evraz Plc, Норильский Никель, Яндекс, Ренессанс Страхование, ivi
Активы в регионе: АО ЕВРАЗ НТМК, АО ЕВРАЗ КГОК, ООО «Аллегро», ООО «Качканарская теплоснабжающая компания», ООО «Сфера».
В Свердловской области у Романа Абрамовича есть пять активов. Один из них располагается в Нижнем Тагиле — это ЕВРАЗ НТМК, входящий в ООО «Евраз», которое с 2000-х зарегистрировано в Люксембурге, после IPO штаб-квартира «прописалась» в Лондоне. Вскоре холдинг Millhouse Абрамовича приобрел Evraz за 3 млрд долларов 41%.
ЕВРАЗ НТМК, будучи в топ-50 крупных работодателей России, также является главным загрязнителем Нижнего Тагила. Тема превышения производственных выбросов нередко появляется в СМИ: жители города практически еженедельно дышат вредными веществами Коксохимического производства ЕВРАЗ НТМК.
Помимо этого у предприятия есть проблемы с установлением санитарно-защитной зоны: проекта СЗЗ у него попросту нет и делать его оно не спешит, ежегодно прося отсрочку. В опасной зоне завода проживают и работают десятки тысяч человек, там находится пять детских садов и две школы.
В 2020 году выручка ЕВРАЗа составила 186,1 млрд рублей. Чистая прибыль — 65,3 млрд рублей.
Другое промышленное предприятие — ЕВРАЗ КГОК — располагается в свердловском Качканаре. 57,68% уставного капитала принадлежит ЕВРАЗ НТМК. Чистая прибыль составила 13,1 млрд рублей, а чистые активы — 60,9 млрд рублей.
В СМИ есть упоминание о серьезном ЧП, произошедшем на Качканарском ГОКе. Так, в 1999 году прорвало дамбу хвостохранилища и свыше 20 млн кв.м пульпы пошли на город Качканар и населенные пункты. Ущерб составил порядка 250 млн рублей.
Помимо этого у предприятия был конфликт с буддийской общиной. На месте, где в 1995 году был основан монастырь Шедруб Линг КГОК спустя 9 лет намеревался заняться разработкой Собственно-Качканарского месторождения, в санитарной зоне карьера которого оказалась незаконная постройка монахов. В 2019 году монахов переселили в поселок Косья у подножия горы, пообещав, что к монастырю можно будет приходить.
Следующий актив Абрамовича — ООО «Аллегро» — компания, занимающаяся выпуском частей железнодорожных локомотивов, трамвайных и прочих моторных вагонов и подвижного состав, а также иным производством. Компания Абрамовича является совместным предприятием ООО ЕВРАЗ и системного интегратора ремонта вагонов ООО «Рейл Сервис». Оно входит в состав резидентов Титановой долины в Верхней Салде. Старт производства был запланирован на 2023 год.
Чистые активы компании составляют 4,9 млрд рублей, выручка от продажи — 11,2 млн рублей.
Следующий свердловский актив компании Романа Абрамовича — ООО «Качканарская теплоснабжающая компания». 99,9% ее уставного капитала принадлежат АО «ЕВРАЗ НТМК». Выручка компании за 2023 год составила почти 653 млн рублей. Чистые активы — 17,6 млн, а чистая прибыль — 2,4 млн рублей.
В 2023 году СМИ писали, что жители Качканара задолжали компании — главному поставщику тепла — почти 62 миллиона рублей. В связи с этим компания объявил конкурс о поиске взыскателя долгов, которому она готова заплатить около 6 миллионов рублей агентских.
Последний актив Абрамовича в списке свердловских компани — ООО «Сфера». 100% доли уставного капитала принадлежит АО «ЕВРАЗ НТМК». Компания занимается обеспечением безопасности в чрезвычайных ситуациях и в области использования атомной энергии.
В 2023 году ее выручка составила 113,6 млн рублей, а чистая прибыль — 481 тысячу. Чистые активы при этом насчитывают 20,6 млн рублей.
В 2023 году компания судилась с компанией из Татарстана из-за неосновательного обогащения. Арбитражный суд Татарстана решил возместить истцу — ООО «Сфера» — 453,6 тысяч рублей.