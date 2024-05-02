Заводы, ресурсники и битумный терминал: все о миллиардерах в Свердловской области

АО «Теплопрогресс» за последние 10 лет выступало ответчиком по пяти делам, по итогам которых выплатило более миллиона рублей. В свою очередь, сама компания регулярно судится преимущественно с управляющими компаниями и ТСЖ по вопросу исполнения обязательств по договорам теплоснабжения. За 12 лет у АО «Теплопрогресс» более 160 дел в качестве истца на общую сумму более 170 миллионов рублей.