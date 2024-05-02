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Published Сегодня, 11:15

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Updated Сегодня, 11:17

Жительницу Тавды осудили на 7 месяцев тюрьмы за неуплату алиментов

Жительницу Тавды осудили на 7 месяцев тюрьмы за неуплату алиментов

2 мая 2024, 11:15
Фото: 1MI
Женщине из Тавды вынесли приговор за то, что она не платила алименты своему ребенку.

Ранее женщина была привлечена к административной ответственности за то, что она не платила алименты. После этого свердловчанка также не выплачивала деньги ребенку.

При этом известно, что ранее она была судима за аналогичное правонарушение, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

В отношении женщины возбудили уголовное дело. Суд, рассмотрев материалы дела, назначил ей семь месяцев тюремного заключения, которые осужденная проведет в колонии общего режима.

Напомним, в Свердловской области местный житель погасил долги по алиментам после того, как на него возбудили уголовное дело.

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