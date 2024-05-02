Жительницу Тавды осудили на 7 месяцев тюрьмы за неуплату алиментов

Posted Сегодня, 11:15
Published Сегодня, 11:15
Modified Сегодня, 11:17
Updated Сегодня, 11:17
Ранее женщина была привлечена к административной ответственности за то, что она не платила алименты. После этого свердловчанка также не выплачивала деньги ребенку.
При этом известно, что ранее она была судима за аналогичное правонарушение, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.
В отношении женщины возбудили уголовное дело. Суд, рассмотрев материалы дела, назначил ей семь месяцев тюремного заключения, которые осужденная проведет в колонии общего режима.
Напомним, в Свердловской области местный житель погасил долги по алиментам после того, как на него возбудили уголовное дело.