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Published Сегодня, 09:38

Modified Сегодня, 09:40

Updated Сегодня, 09:40

Живодер забивал собаку камнями в Екатеринбурге

Живодер забивал собаку камнями в Екатеринбурге

2 мая 2024, 09:38
Фото: фонда «ЗООзащита»
В Екатеринбурге 2 мая мужчина забрасывал собаку камнями во дворе. На замечания прохожих он не реагировал.

Известно, что на место приезжали полицейские, которые забрали собаку, после чего передали ее родственнику живодера. Затем она попала в руки к волонтерам фонда «ЗООзащита», пишет «КП-Екатеринбург». Пса спасают.

Расследованием дела заняты стражи порядка из отделения №2. Известно, что живодера в неадекватном состоянии забрали и передали врачам.

Ранее сообщалось, что в городе выходили изувеченную живодерами белку. Зверьку пришлось ампутировать три лапки.

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#Дарья Сорокина#Свердловская область#Полиция#Криминал#Волонтеры#Собака#Живодер#Медики#Камни#18+#Екатеринбург
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