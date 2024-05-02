Живодер забивал собаку камнями в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 09:38
Published Сегодня, 09:38
Modified Сегодня, 09:40
Updated Сегодня, 09:40
Известно, что на место приезжали полицейские, которые забрали собаку, после чего передали ее родственнику живодера. Затем она попала в руки к волонтерам фонда «ЗООзащита», пишет «КП-Екатеринбург». Пса спасают.
Расследованием дела заняты стражи порядка из отделения №2. Известно, что живодера в неадекватном состоянии забрали и передали врачам.
Ранее сообщалось, что в городе выходили изувеченную живодерами белку. Зверьку пришлось ампутировать три лапки.