Жизньмарт мини как образ мышления: меняет привычки и предпочтения тагильчан

Posted Сегодня, 07:11
Published Сегодня, 07:11
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Updated Сегодня, 07:13
Жизньмарт мини — это новый формат продуктового магазина, который меняет стиль жизни и привычный уклад своих посетителей. Именно Жизньмарт мини освобождает от рутины, позволяет не тратить время на ежедневное приготовление завтраков, обедов и ужинов. Теперь у каждого появилась возможность проводить вечера не у плиты, а с родными и близкими людьми. Все продукты Жизньмарта мини имеют чистый состав: можно выбрать любое блюдо и не сомневаться в его вкусе и качестве. Нас любят дети, у нас покупают, когда идут в гости. Мы предлагаем то, чего нет нигде.
Жизньмарт мини отдает предпочтение региональным поставщикам, например, компаниям из Екатеринбурга и Верхней Салды.
Все организации, с которыми мы работаем, проходят аудиты нашего отдела контроля. Только после этого продукция поступает на прилавки. Вся еда после приготовления подвергается технологии «ударной заморозки», затем упаковывается с помощью азота. Газовая смесь замедляет процесс окисления пищевых изделий, что увеличивает их срок годности. Мы постоянно взаимодействуем с СЭС и Роспотребнадзором и раз в месяц отправляем нашу продукцию и воду на анализ качества, — рассказал TagilCity.ru директор Жизньмарта мини на Циолковского, 37 Владимир Лушников.
Состав продукции Жизньмарт мини предусматривает полный отказ от вредных добавок. Ежедневно сюда приходят мамы, папы и бабушки для того, чтобы побаловать своих детей и внуков. Вкусная и свежая выпечка, полезные сладости, десерты и обязательно тортики — теперь можно не стоять у плиты, а сэкономить время для того, чтобы провести его с самыми близкими людьми.
Ассортимент предлагаемых блюд позволяет заменить походы в ресторан: позиции те же, однако цены гораздо ниже. Варианты завтрака, обеда и ужина на любой вкус тоже можно найти в Жизньмарте мини.
Мы позиционируем себя как открытая фирма, поэтому и составы приготовленных блюд у нас указаны полностью. Все вкусно и полезно. Получаем много положительных отзывов. Стоит отметить, что наша продукция сопоставима с ресторанной. Например, удон или роллы, — добавил Владимир.
Кофе — визитная карточка Жизньмарта мини. Его варят обученные бариста на профессиональной кофемашине с использованием качественной 100%-й арабики. Этот напиток — один из самых популярных и любимых среди тагильчан. Важной особенностью является возможность заказать кофе через приложение и забрать его в любое удобное время без очередей и ожидания.
Сюда приходят поработать, пообщаться с друзьями, пообедать и просто отдохнуть за чашечкой кофе. Ассортимент этого напитка у нас широкий, в выходные часто действуют акции. Людям удобно, а самое главное — вкусно, и они возвращаются. Постоянных становится все больше, — отметил руководитель.
В Жизньмарте мини нет привычного всем способа оплаты через продавца, однако есть кассы самообслуживания. Разобраться с их использованием помогут работники магазина.
В основном те, кто заходят впервые, могут растеряться, но мы всегда поможем. В принципе проблем с оплатой ни у кого не возникает. Постоянные покупатели приходят уже как будто домой, хорошо ориентируются здесь, часто бывают целыми семьями. Видно, что им уютно, — поделился мнением бариста Жизньмарта мини на Циолковского, 37, Роман.
Жизньмарт мини — наверно единственное в Нижнем Тагиле место, куда можно прийти поесть с животными любого размера. Здесь бесплатная вода, лед для домашней вечеринки, гостевой Wi-Fi и туалет. Помимо этого, компания дает возможность возврата потраченных средств, если покупателя не устроило качество товара.
Сюда я хожу практически каждый день. Здесь кофе вкусный и разнообразный выбор продукции. В Нижнем Тагиле нигде не найти такой вкусный и свежий онигири, только в Жизньмарте. Беру здесь и обеды, особенно, когда допоздна работаю, просто некогда готовить. Жизньмарт мини упрощает нашу повседневность и я верю, что он меняет привычки. Раньше покупала кофе в другом месте, теперь только здесь. Очень рада, что в нашем городе есть такое место, — сообщила постоянная покупательница Жизньмарта мини Софья Мирбах.
Как оказалось, посетители продуктового «у дома» нашли свои любимые позиции и ходят за ними только сюда.
Мы чаще всего берем здесь выпечку, кофе. Можем взять и что-то перекусить, пообедать. Все в шаговой доступности, на работе спасает полноценный обед из Жизньмарта. Я уже привыкла сюда ходить, мне очень нравится, — пояснила тагильчанка Арина Клещева.
В каждом филиале Жизньмарт мини в Нижнем Тагиле есть свой Telegram-чат. В нем можно найти меню, всю информацию о продукции, в том числе состав, а также узнать об акциях и скидках. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе акций, специальных предложений и дегустаций.
Отметим, с 2 по 5 мая включительно во всех Жизньмарт мини в Нижнем Тагиле проводится специальная акция: при заказе на самовывоз на любую сумму капучино в подарок. Заказ нужно оформить через приложение или сайт Жизньмарт, указав в поле с промокодом слово «ТагилСити» и выбрав для самовывоза один из магазинов Жизньмарт мини по адресам:
Акция действует только в магазинах Жизньмарт мини. Для получения кофе в подарок необходимо авторизоваться на сайте или в приложении Жизньмарт.