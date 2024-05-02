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Posted Сегодня, 06:24

Published Сегодня, 06:24

Modified Сегодня, 06:26

Updated Сегодня, 06:26

В Свердловской области разыскивается должник по алиментам

Злостный должник по алиментам может находиться в Свердловской области

2 мая 2024, 06:24
Фото: ФССП Свердловской области

В Свердловской области разыскивается должник по алиментам

В Свердловской области может находиться должник по алиментам. Его зовут Константин Колпаков. Задолжал мужчина своему сыну.

Константину 38 лет. Он житель Московской области. Сыну мужчина должен 11,5 тысячи рублей. Алиментщику запрещено выезжать за пределы России, сообщили в региональном ФССП.

На прием к приставам Константин не являлся, по месту жительства не был найден, поэтому объявлен в розыск. Известно, что недавно он проживал в городе Подольске.

Всех тех, кто знает, где находится Константин, просят позвонить в ГУФССП России по Московской области.

Ранее сообщалось, что 2,8 млн рублей долгов по штрафам накопил житель Екатеринбурга.

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#Дарья Сорокина#Происшествия#Свердловская область#Москва#Розыск#Должник#Алименты#Московская область#Екатеринбург
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