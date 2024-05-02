Злостный должник по алиментам может находиться в Свердловской области

Posted Сегодня, 06:24
Published Сегодня, 06:24
Modified Сегодня, 06:26
Updated Сегодня, 06:26
Константину 38 лет. Он житель Московской области. Сыну мужчина должен 11,5 тысячи рублей. Алиментщику запрещено выезжать за пределы России, сообщили в региональном ФССП.
На прием к приставам Константин не являлся, по месту жительства не был найден, поэтому объявлен в розыск. Известно, что недавно он проживал в городе Подольске.
Всех тех, кто знает, где находится Константин, просят позвонить в ГУФССП России по Московской области.
Ранее сообщалось, что 2,8 млн рублей долгов по штрафам накопил житель Екатеринбурга.