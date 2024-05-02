Золото и серебро привезли тагильчане с областного турнира по греко-римской борьбе

Posted Сегодня, 13:08
Published Сегодня, 13:08
Modified Сегодня, 13:10
Updated Сегодня, 13:10
Борцы спортшколы «Уралец» вновь и вновь доказывают свое преимущество в соревнованиях различного уровня. На этот раз тагильчане показали прекрасные результаты на турнире Свердловской области по греко-римской борьбе памяти Владимира Новикова, завоевав две медали — золотую и серебряную.
На ковер вышли юноши до 18 лет. Золотую медаль завоевал Мухаммадаюб Саидшоев. Он выступал в весовой категории до 48 кг. Его товарищ по команде Роман Хабибуллин получил серебро в весовой категории до 92 кг.
Юные спортсмены тренируются под руководством Анвара Загитова и Дмитрия Халимова.
Ранее тагильчане-борцы греко-римского стиля привезли медали разного достоинства с всероссийских соревнований.