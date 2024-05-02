Золото и серебро привезли тагильчане с областного турнира по греко-римской борьбе

Борцы спортшколы «Уралец» вновь и вновь доказывают свое преимущество в соревнованиях различного уровня. На этот раз тагильчане показали прекрасные результаты на турнире Свердловской области по греко-римской борьбе памяти Владимира Новикова, завоевав две медали — золотую и серебряную.