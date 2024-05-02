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Updated Сегодня, 13:10

Борцы из Нижнего Тагила завоевали медали на областном турнире

Золото и серебро привезли тагильчане с областного турнира по греко-римской борьбе

2 мая 2024, 13:08
Фото: СШОР «Уралец» Нижнего Тагила

Борцы из Нижнего Тагила завоевали медали на областном турнире

На областных соревнованиях по греко-римской борьбе памяти Владимира Новикова юные тагильчане показали отличные результаты, завоевав две медали.

Борцы спортшколы «Уралец» вновь и вновь доказывают свое преимущество в соревнованиях различного уровня. На этот раз тагильчане показали прекрасные результаты на турнире Свердловской области по греко-римской борьбе памяти Владимира Новикова, завоевав две медали — золотую и серебряную.

Фото: СШОР «Уралец» Нижнего Тагила

На ковер вышли юноши до 18 лет. Золотую медаль завоевал Мухаммадаюб Саидшоев. Он выступал в весовой категории до 48 кг. Его товарищ по команде Роман Хабибуллин получил серебро в весовой категории до 92 кг.

Юные спортсмены тренируются под руководством Анвара Загитова и Дмитрия Халимова.

Ранее тагильчане-борцы греко-римского стиля привезли медали разного достоинства с всероссийских соревнований.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Спорт#Нижний Тагил#Золото#Серебро#Медали#Дети-спортсмены#Греко-римская борьба#Екатеринбург#Гордость Нижнего Тагила
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