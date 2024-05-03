tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:04

Published Сегодня, 08:04

Modified Сегодня, 08:06

Updated Сегодня, 08:06

200 пьяных водителей ездили на праздниках в Свердловской области

200 пьяных водителей ездили на праздниках в Свердловской области

3 мая 2024, 08:04
Фото: ГИБДД Свердловской области
В выходные инспекторы ГИБДД вышли в рейды в Свердловской области. Особое внимание уделялось поимке пьяных водителей. Рейды проходили с 28 апреля по 1 мая.

Из процесса движения исключили 200 пьяных водителей. Они будут лишены водительских прав. Из них 22 ранее были лишены удостоверений, 44 отказались проходить медосвидетельствование. Машины этих автомобилистов отправили на штрафстоянку.

Фото: ГИБДД Свердловской области

К примеру, 28 апреля в ЗАТО Свободный инспекторы остановили авто ВАЗ 2110. Водитель казался пьяным. Догадки инспекторов подтвердило медосвидетельствование. Также выяснилось, что прав мужчина уже был лишен ранее. Теперь же он попал под уголовную статью.

А 30 апреля в Серове инспекторы остановили машину ВАЗ 2107. 30-летний водитель тоже оказался пьян. Более того, он ехал без водительского удостоверения, так как у мужчины его вовсе нет. Теперь ему грозит до 15 суток тюрьмы.

Ранее сообщалось, что пьяный житель поселка Черноисточинск под Нижним Тагилом управлял машиной без прав и был пойман.

45 нарушений выявлено во время противопожарного рейда на Кушве в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее
Читайте также:
Госавтоинспекция Екатеринбурга анонсировала рейды в майские праздникиПолицейские провели рейд по выявлению гуляющих подростков ночью в Екатеринбурге
#Дарья Сорокина#Свердловская область#ГИБДД#Криминал#Выходные#Серов#Водительские права#Тюрьма#ЗАТО Свободный#Рейды#Правонарушение#18+#Екатеринбург#Пьяные водители#Штрафстоянка#Медосвидетельствование#Уголовная статья
Подпишитесь
Итоги недели: атака сероводородом, незаконные свалки и штраф агрокомплексу под Тагилом
Вчера, 08:31
Фотограф из Нижнего Тагила встретил диких лисят в районе Выи
Вчера, 08:34
Названа дата отключения отопления в Нижнем Тагиле
Сегодня, 08:17
Тагильчанки взяли призовые места на Уральском чемпионате и Кубке России по танцам
Сегодня, 07:09
Ребенок отравился после выпитой газировки с истекшим сроком годности в Верхней Салде
Сегодня, 07:05
"