200 пьяных водителей ездили на праздниках в Свердловской области

А 30 апреля в Серове инспекторы остановили машину ВАЗ 2107. 30-летний водитель тоже оказался пьян. Более того, он ехал без водительского удостоверения, так как у мужчины его вовсе нет. Теперь ему грозит до 15 суток тюрьмы.