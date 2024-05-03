200 пьяных водителей ездили на праздниках в Свердловской области

Posted Сегодня, 08:04
Published Сегодня, 08:04
Modified Сегодня, 08:06
Updated Сегодня, 08:06
Из процесса движения исключили 200 пьяных водителей. Они будут лишены водительских прав. Из них 22 ранее были лишены удостоверений, 44 отказались проходить медосвидетельствование. Машины этих автомобилистов отправили на штрафстоянку.
К примеру, 28 апреля в ЗАТО Свободный инспекторы остановили авто ВАЗ 2110. Водитель казался пьяным. Догадки инспекторов подтвердило медосвидетельствование. Также выяснилось, что прав мужчина уже был лишен ранее. Теперь же он попал под уголовную статью.
А 30 апреля в Серове инспекторы остановили машину ВАЗ 2107. 30-летний водитель тоже оказался пьян. Более того, он ехал без водительского удостоверения, так как у мужчины его вовсе нет. Теперь ему грозит до 15 суток тюрьмы.
Ранее сообщалось, что пьяный житель поселка Черноисточинск под Нижним Тагилом управлял машиной без прав и был пойман.