Бензин продолжает дорожать в Свердловской области

Сравним цены на бензин в начале апреля 2024 года и в конце месяца. АИ-92 подорожал с 49,71 рубля до 49,83 рубля (+12 копеек). За литр АИ-95 водители платили 54,08 рубля, он вырос в цене на 24 копейки (в начале месяца стоил 53,84 рубля).