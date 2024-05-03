Бензин продолжает дорожать в Свердловской области

Posted Сегодня, 14:09
Published Сегодня, 14:09
Modified Сегодня, 14:11
Updated Сегодня, 14:11
Сравним цены на бензин в начале апреля 2024 года и в конце месяца. АИ-92 подорожал с 49,71 рубля до 49,83 рубля (+12 копеек). За литр АИ-95 водители платили 54,08 рубля, он вырос в цене на 24 копейки (в начале месяца стоил 53,84 рубля).
Бензин марки АИ-98 можно было приобрести в среднем по региону за 68,45 рубля, что на 24 копейки больше (был 68,21). Дизельное топливо стоило 64,33 рубля, оно подорожало на 22 копейки.
Однако некоторые тагильчане, которые ездят на машинах не считают, что такое повышение цен сказывается на их бюджете.
При покупке автомобиля нужно изначально учитывать, что его необходимо содержать. Расход топлива различается в бюджетных и небюджетных машинах. Моя, например, расходует по городу около 10 литров, поэтому для меня эти копейки особо не имеют значения. А вот для водителей внедорожников, которые потребляют по 30 литров, может и критично, — рассказал TagilCity.ru водитель Денис.