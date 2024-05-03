Борьба с клещами началась в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 12:57
Published Сегодня, 12:57
Modified Сегодня, 12:59
Updated Сегодня, 12:59
Уже в двух городских парках обработка завершена, сообщили в мэрии. Это парк имени 50-летия ВЛКСМ, а также имени Агафонова.
Остальные территории планируют сделать безопасными для прогулок в течение 14 дней. Это парк «Зеленая роща», 50-летия Советской власти и другие.
Специалисты будут обрабатывать и пространства в четырех лесничествах. Все данные о точном времени проведения работ разместят на специальных табличках около общественных пространств.
Ранее сообщалось, что 1,3 тысячи человек в регионе пострадали от укусов клещей.