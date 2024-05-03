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Posted Сегодня, 12:57

Published Сегодня, 12:57

Modified Сегодня, 12:59

Updated Сегодня, 12:59

В Екатеринбурге парки обратабывают от клещей

Борьба с клещами началась в Екатеринбурге

3 мая 2024, 12:57
Фото: 1MI

В Екатеринбурге парки обратабывают от клещей

В парках Екатеринбурга проводится обработка территорий против клещей. Всего планируется обработать 500 гектаров.

Уже в двух городских парках обработка завершена, сообщили в мэрии. Это парк имени 50-летия ВЛКСМ, а также имени Агафонова.

Остальные территории планируют сделать безопасными для прогулок в течение 14 дней. Это парк «Зеленая роща», 50-летия Советской власти и другие.

Специалисты будут обрабатывать и пространства в четырех лесничествах. Все данные о точном времени проведения работ разместят на специальных табличках около общественных пространств.

Ранее сообщалось, что 1,3 тысячи человек в регионе пострадали от укусов клещей.

46 укусов клеща зарегистрировано в Свердловской области
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#Дарья Сорокина#Общество#Свердловская область#Клещи#Парки#Мэрия#Работы#Обработка#Екатеринбург#Таблички#Лесничества#Борьба с клещами
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