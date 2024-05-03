Буцаев сообщил о внесении в реестр экопромпарков на Ставрополье и под Новосибирском

Внесение в реестр экологических промышленных парков на Ставрополье и под Новосибирском предполагает распространение на их резидентов льгот и преференций, предусмотренных Минпромторгом и органами исполнительной власти регионов. Об этом сообщил Олег Шияновский, руководитель департамента развития технологий, инфраструктуры обращения с отходами и службы технического заказчика РЭО. Он уточнил, что к таким преференциям относятся налоговые льготы и субсидии на возмещение определенных видов издержек при реализации проектов.