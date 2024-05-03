Буцаев сообщил о внесении в реестр экопромпарков на Ставрополье и под Новосибирском

Posted Сегодня, 13:24
Published Сегодня, 13:24
Modified Сегодня, 13:24
Updated Сегодня, 13:24
По словам главы РЭО Дениса Буцаева, документация по ЭПП в этих регионах успешно прошла проверку на соответствие требованиям Минпромторга, и теперь объекты в Невинномысске (Ставропольский край) и в Новосибирском районе (Новосибирская область) включены в федеральный реестр индустриальных парков. Управляющая компания экопромпарков — ООО «Экологический цифровой оператор», пишет newstracker.ru.
Буцаев подчеркнул, что включение объектов в федеральный реестр позволит резидентам экопромпарков пользоваться различными видами господдержки, которые направлены на стимулирование промышленной деятельности в стране.
Приказ о включении в реестр был подписан 23 апреля 2024 года. Создание ЭПП осуществляется в рамках федерального проекта по развитию экономики замкнутого цикла в России.
Внесение в реестр экологических промышленных парков на Ставрополье и под Новосибирском предполагает распространение на их резидентов льгот и преференций, предусмотренных Минпромторгом и органами исполнительной власти регионов. Об этом сообщил Олег Шияновский, руководитель департамента развития технологий, инфраструктуры обращения с отходами и службы технического заказчика РЭО. Он уточнил, что к таким преференциям относятся налоговые льготы и субсидии на возмещение определенных видов издержек при реализации проектов.
В настоящее время активно ведется строительство научно-технического центра на территории экопромпарков в Ставропольском крае и Новосибирской области. В НТЦ предусмотрены офисы для резидентов и управляющей компании, помещения универсального назначения, а также конгрессно-выставочная зона. Помимо этого, на объекте проводятся работы по прокладыванию внутриплощадочных инженерных сетей.