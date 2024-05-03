Четыре человека пострадали в ДТП в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 04:22
Published Сегодня, 04:22
Modified Сегодня, 04:24
Updated Сегодня, 04:24
Водитель автомобиля Lada Granta, ехавший по проезжей части, в какой-то момент оказался врезался в Nissan X-Trail, рассказали в пресс-службе автоинспекции Екатеринбурга.
В случившейся аварии получили травмы четыре человека — оба водителя и два пассажира. Сотрудники скорой помощи отвезли пострадавших в медучреждение. Инспекторы ГИБДД проводят проверку после произошедшего.
Напомним, 30 апреля 2024 года в Дегтярске столкнулись два автомобиля. Одна из машин оказалась в кювете и перевернулась. В ЧП пострадал подросток.