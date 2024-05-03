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Posted Сегодня, 04:22

Published Сегодня, 04:22

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Updated Сегодня, 04:24

Четыре человека пострадали в ДТП в Екатеринбурге

Четыре человека пострадали в ДТП в Екатеринбурге

3 мая 2024, 04:22
Фото: ГИБДД Екатеринбурга
Два автомобиля столкнулись в Екатеринбурге на улице Димитрова. ДТП произошло 2 мая 2024 года.

Водитель автомобиля Lada Granta, ехавший по проезжей части, в какой-то момент оказался врезался в Nissan X-Trail, рассказали в пресс-службе автоинспекции Екатеринбурга.

Фото: ГИБДД Екатеринбурга

В случившейся аварии получили травмы четыре человека — оба водителя и два пассажира. Сотрудники скорой помощи отвезли пострадавших в медучреждение. Инспекторы ГИБДД проводят проверку после произошедшего.

Напомним, 30 апреля 2024 года в Дегтярске столкнулись два автомобиля. Одна из машин оказалась в кювете и перевернулась. В ЧП пострадал подросток.

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