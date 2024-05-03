tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:09

Published Сегодня, 12:09

Modified Сегодня, 12:11

Updated Сегодня, 12:11

Сильный ливень идет в Екатеринбурге

Екатеринбург уходит под воду из-за мощных ливней

3 мая 2024, 12:09
Фото: «Яндекс.Погода»

Сильный ливень идет в Екатеринбурге

На Екатеринбург 3 мая обрушились ливни. Сутра в городе выпал снег, а потом начались дожди.

Так, горожане сообщили, что на Московском тракте все засыпано снегом, отмечается в паблике «Погода в Екатеринбурге».

Фото: «Погода в Екатеринбурге»

Судя по сервису «Яндекс.Погода», на Екатеринбург надвинулась огромная туча. Дожди льют и в других свердловских городах — Новоуральске, Первоуральске, Арамиле, Сысерти, Дегтярске, Полевском.

Метеоролог Алексей Пулин считает, что северный высотный циклон достигнет Предуралья, движение циклона сопровождает распространяющаяся далеко на юг.

Одновременно с этим по южней части Урала области пройдет дождь и мокрый снег. На северных частях региона осадки ожидаются, по-прежнему, в виде снега.

По прогнозам синоптиков, в ближайшее время, на Пасху, ветер и дождь накроют Нижний Тагил.

Улицы Нижнего Тагила засыпало мокрым снегом
Узнать подробнее
Читайте также:
Дождь и снег придут в Свердловскую область в маеРоссиян предупредили о новой волне половодья из-за таяния снега
#Дарья Сорокина#Свердловская область#Снег#Циклон#Дожди#Окружающая среда#Область#Сысерть#Пасмурная погода#Ливни#Екатеринбург#Метеоролог#Алексей Пулин
Подпишитесь
ЕВРАЗ НТМК получил предостережение за отсутствие экспертизы безопасности
Сегодня, 09:07
В Екатеринбурге хотели обмануть тагильчанку на ремонте бытовой техники
Сегодня, 09:14
Названа дата отключения отопления в Нижнем Тагиле
Сегодня, 08:17
Магнитные бури накроют Свердловскую область
Сегодня, 09:35
Тагильчанки взяли призовые места на Уральском чемпионате и Кубке России по танцам
Сегодня, 07:09
Ребенок отравился после выпитой газировки с истекшим сроком годности в Верхней Салде
Сегодня, 07:05
"