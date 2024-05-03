Екатеринбург уходит под воду из-за мощных ливней

Posted Сегодня, 12:09
Published Сегодня, 12:09
Modified Сегодня, 12:11
Updated Сегодня, 12:11
Так, горожане сообщили, что на Московском тракте все засыпано снегом, отмечается в паблике «Погода в Екатеринбурге».
Судя по сервису «Яндекс.Погода», на Екатеринбург надвинулась огромная туча. Дожди льют и в других свердловских городах — Новоуральске, Первоуральске, Арамиле, Сысерти, Дегтярске, Полевском.
Метеоролог Алексей Пулин считает, что северный высотный циклон достигнет Предуралья, движение циклона сопровождает распространяющаяся далеко на юг.
Одновременно с этим по южней части Урала области пройдет дождь и мокрый снег. На северных частях региона осадки ожидаются, по-прежнему, в виде снега.
По прогнозам синоптиков, в ближайшее время, на Пасху, ветер и дождь накроют Нижний Тагил.