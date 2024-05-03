Экс-депутата Заксо Свердловской области задержали по делу замминистра ЖКХ

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Предположительно, Мякишев отдал Кислицыну почти два миллиона рублей, действуя в интересах энергокомпании, пишет Ура.ру.
Мякишеву избрали меру пресечения в виде ареста. Под стражей задержанный будет находиться на протяжении двух месяцев — до 26 июня 2024 года, рассказали в пресс-службе районного суда Екатеринбурга.
Напомним, Кислицына задержали по подозрению во взяточничестве. Его отправили за решетку на два месяца. Чиновник с таким решением не согласился и решил обжаловать меру пресечения.