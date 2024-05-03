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Экс-депутата Заксо Свердловской области задержали по делу замминистра ЖКХ

Экс-депутата Заксо Свердловской области задержали по делу замминистра ЖКХ

3 мая 2024, 05:01
Фото: 1MI
Экс-депутата Заксо Свердловской области Павла Мякишева задержали по делу замминистра ЖКХ Андрея Кислицына. Под стражу Мякишева отправили 28 апреля 2024 года.

Предположительно, Мякишев отдал Кислицыну почти два миллиона рублей, действуя в интересах энергокомпании, пишет Ура.ру.

Мякишеву избрали меру пресечения в виде ареста. Под стражей задержанный будет находиться на протяжении двух месяцев — до 26 июня 2024 года, рассказали в пресс-службе районного суда Екатеринбурга.

Напомним, Кислицына задержали по подозрению во взяточничестве. Его отправили за решетку на два месяца. Чиновник с таким решением не согласился и решил обжаловать меру пресечения.

Замминистра энергетики и ЖКХ в Екатеринбурге задержан по подозрению во взятке
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