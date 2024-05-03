Экспозиция музея поискового отряда «Боевое братство» открылась в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 13:58
Published Сегодня, 13:58
Modified Сегодня, 14:01
Updated Сегодня, 14:01
Они осмотрели экспонаты. В музее можно увидеть раритеты. Эти предметы ранее были обнаружены в местах боев Великой Отечественной войны, отметили в мэрии.
Также на выставке рассказывается история других войн: в Афганистане и Чечне. Часть экспозиции посвящена СВО.
На выставке представлены сотни экспонатов. Изюминка экспозиции — то, что все желающие смогут подержать в руках экспонаты. Например, подержать можно бронежилет времен боев на Северном Кавказе.
В скором времени выставку посетят обучающиеся школы №85 и гимназии №18.
Ранее сообщалось, что на Руднике восстановят памятник погибшим горнякам во время войны.