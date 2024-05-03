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Экспозиция музея поискового отряда «Боевое братство» открылась в Нижнем Тагиле

Экспозиция музея поискового отряда «Боевое братство» открылась в Нижнем Тагиле

3 мая 2024, 13:58
Фото: 1MI
Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев и председатель Нижнетагильской гордумы Вадим Раудштейн первыми посетили экспозицию музея поискового отряда «Боевое братство».

Они осмотрели экспонаты. В музее можно увидеть раритеты. Эти предметы ранее были обнаружены в местах боев Великой Отечественной войны, отметили в мэрии.

Также на выставке рассказывается история других войн: в Афганистане и Чечне. Часть экспозиции посвящена СВО.

На выставке представлены сотни экспонатов. Изюминка экспозиции — то, что все желающие смогут подержать в руках экспонаты. Например, подержать можно бронежилет времен боев на Северном Кавказе.

В скором времени выставку посетят обучающиеся школы №85 и гимназии №18.

Ранее сообщалось, что на Руднике восстановят памятник погибшим горнякам во время войны.

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