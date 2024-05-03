ЕВРАЗ НТМК получил предостережение за отсутствие экспертизы безопасности

Posted Сегодня, 09:07
Published Сегодня, 09:07
Modified Сегодня, 09:09
Updated Сегодня, 09:09
Предостережение было выдано 4 апреля 2024 года, касается оно колесопрокатного и крупносортного цехов, кислородно-компрессорного цеха, цеха по ремонту металлургических печей и цеха объединённых адъюстажей. Также, как сообщают в Уральском управлении Ростехнадзора, на комбинате нет данных о проверке безопасности для здания колесопрокатного стана, здания бандажного стана, кранов магнитно-грейферного и магнитного, крана мостового электрического, здания центральной компрессорной станции, крана мостового и крана мостового электрического завода.
Экспертиза промышленной безопасности — это процесс проверки, насколько объект соответствует требованиям и нормам безопасной эксплуатации, которые указаны в законах и правилах по промышленной безопасности. В результате этой проверки составляется заключение, которое регистрируется в Ростехнадзоре.