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В Нижнем Тагиле в ЕВРАЗе нашли нарушения безопасности

ЕВРАЗ НТМК получил предостережение за отсутствие экспертизы безопасности

3 мая 2024, 09:07
Фото: tagilcity.ru

В Нижнем Тагиле в ЕВРАЗе нашли нарушения безопасности

ЕВРАЗ НТМК получил предостережения от Ростехнадзора, в некоторых помещениях комбината используются конструкции и оборудование с истёкшим сроком годности и превышенным числом рабочих циклов без проверки их безопасности.

Предостережение было выдано 4 апреля 2024 года, касается оно колесопрокатного и крупносортного цехов, кислородно-компрессорного цеха, цеха по ремонту металлургических печей и цеха объединённых адъюстажей. Также, как сообщают в Уральском управлении Ростехнадзора, на комбинате нет данных о проверке безопасности для здания колесопрокатного стана, здания бандажного стана, кранов магнитно-грейферного и магнитного, крана мостового электрического, здания центральной компрессорной станции, крана мостового и крана мостового электрического завода.

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Экспертиза промышленной безопасности — это процесс проверки, насколько объект соответствует требованиям и нормам безопасной эксплуатации, которые указаны в законах и правилах по промышленной безопасности. В результате этой проверки составляется заключение, которое регистрируется в Ростехнадзоре.

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