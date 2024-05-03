ЕВРАЗ НТМК получил предостережение за отсутствие экспертизы безопасности

Предостережение было выдано 4 апреля 2024 года, касается оно колесопрокатного и крупносортного цехов, кислородно-компрессорного цеха, цеха по ремонту металлургических печей и цеха объединённых адъюстажей. Также, как сообщают в Уральском управлении Ростехнадзора, на комбинате нет данных о проверке безопасности для здания колесопрокатного стана, здания бандажного стана, кранов магнитно-грейферного и магнитного, крана мостового электрического, здания центральной компрессорной станции, крана мостового и крана мостового электрического завода.