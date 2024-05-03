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Published Сегодня, 16:11

Modified Сегодня, 16:13

Updated Сегодня, 16:13

Жительница Березовского изрезала своего сожителя ножом

Грудь и шею своего сожителя исполосовала ножом жительница Березовского

3 мая 2024, 16:11
Фото: Изображение Midjourney

Жительница Березовского изрезала своего сожителя ножом

В Березовском состоящая в гражданском браке пара сначала распивала спиртные напитки, а затем принялась выяснять отношения с помощью кулаков.

В Березовском семейные посиделки закончились разборками с поножовщиной и обвинительным приговором суда. В тюрьму на девять лет отправится 55-летняя женщина, которая изрезала ножом гражданского супруга, сообщает свердловская прокуратура.

В ходе ссоры мужчина начал избивать женщину: схватил ее за волосы и ударил ногами. Однако та терпеть побои не стала и схватилась за нож. Она нанесла бывшему возлюбленному не менее семи ножевых ранений в область груди и шеи. В результате тот погиб от большой кровопотери.

Суд приговорил обвиняемую к девяти годам колонии общего режима. Кроме того, ей придется выплатить семье погибшего мужчины 200 тысяч рублей.

Ранее житель Екатеринбурга порезал ножом свою возлюбленную, но та его простила.

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#Дарья Бобровицкая#Суд#Нож#Криминал#Обвинительный приговор#Березовский#Колония#18+#Екатеринбург
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