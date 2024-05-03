Грудь и шею своего сожителя исполосовала ножом жительница Березовского

Posted Сегодня, 16:11
Published Сегодня, 16:11
Modified Сегодня, 16:13
Updated Сегодня, 16:13
В Березовском семейные посиделки закончились разборками с поножовщиной и обвинительным приговором суда. В тюрьму на девять лет отправится 55-летняя женщина, которая изрезала ножом гражданского супруга, сообщает свердловская прокуратура.
В ходе ссоры мужчина начал избивать женщину: схватил ее за волосы и ударил ногами. Однако та терпеть побои не стала и схватилась за нож. Она нанесла бывшему возлюбленному не менее семи ножевых ранений в область груди и шеи. В результате тот погиб от большой кровопотери.
Суд приговорил обвиняемую к девяти годам колонии общего режима. Кроме того, ей придется выплатить семье погибшего мужчины 200 тысяч рублей.
Ранее житель Екатеринбурга порезал ножом свою возлюбленную, но та его простила.