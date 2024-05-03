Грудь и шею своего сожителя исполосовала ножом жительница Березовского

В ходе ссоры мужчина начал избивать женщину: схватил ее за волосы и ударил ногами. Однако та терпеть побои не стала и схватилась за нож. Она нанесла бывшему возлюбленному не менее семи ножевых ранений в область груди и шеи. В результате тот погиб от большой кровопотери.