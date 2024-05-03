Истошно вопил и бился головой об асфальт: по Екатеринбургу бегал голый мужчина

Posted Сегодня, 11:27
Published Сегодня, 11:27
Modified Сегодня, 13:23
Updated Сегодня, 13:23
В Екатеринбурге произошел очередной «голый перфоманс». На улице Мамина-Сибиряка мужчина бегал по улице в обнаженном виде, а затем лег прямо на проезжую часть, сообщает Е1.
Как рассказали очевидцы, он громко кричал, а затем лег на дорогу и начал биться головой. Машинам пришлось объезжать мужчину. Прохожие вызвали экстренные службы, в том числе скорую помощь. Но сначала екатеринбуржец заставил неравнодушных зрителей побегать за собой: его ловили сначала очевидцы, а затем и полиция. В итоге правоохранители передали его медикам.
Ранее по Екатеринбургу разгуливала женщина в банном халате и с полотенцем на голове.