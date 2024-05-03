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Published Сегодня, 11:27

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Updated Сегодня, 13:23

Голый мужчина бегал по улице Мамина-Сибиряка в Екатеринбурге

Истошно вопил и бился головой об асфальт: по Екатеринбургу бегал голый мужчина

3 мая 2024, 11:27
Фото: 1MI

Голый мужчина бегал по улице Мамина-Сибиряка в Екатеринбурге

Очередной нудист был замечен в Екатеринбурге на улице Мамина-Сибиряка. Он вел себя неадекватно, прохожим пришлось вызвать скорую помощь и полицию.

В Екатеринбурге произошел очередной «голый перфоманс». На улице Мамина-Сибиряка мужчина бегал по улице в обнаженном виде, а затем лег прямо на проезжую часть, сообщает Е1.

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Как рассказали очевидцы, он громко кричал, а затем лег на дорогу и начал биться головой. Машинам пришлось объезжать мужчину. Прохожие вызвали экстренные службы, в том числе скорую помощь. Но сначала екатеринбуржец заставил неравнодушных зрителей побегать за собой: его ловили сначала очевидцы, а затем и полиция. В итоге правоохранители передали его медикам.

Ранее по Екатеринбургу разгуливала женщина в банном халате и с полотенцем на голове.

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#Дарья Бобровицкая#Происшествия#Полиция#Скорая помощь#Очевидцы#18+#Екатеринбург#Голый мужчина
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