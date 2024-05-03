Из-за репетиции Парада победы в центре Нижнего Тагила закроется транспортное движение

Posted Сегодня, 05:56
Published Сегодня, 05:56
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Транспорт не сможет проехать по улицам Пархоменко и Вязовской, проспекту Ленина и проспекту Строителей, а также в районе Театральной площади, центрального сквера и площади молодежи, рассказали в ЦОДД Нижнего Тагила.
В вышеперечисленных местах города будет проводиться генеральная репетиция Парада победы, который состоится 9 мая 2024 года. Движение транспорта будет перекрыто с 18:30 до 21:00.
Напомним, в Екатеринбурге будет проходить в онлайн-формате акция «Бессмертный полк». Такое решение было принято в связи с соблюдением мер безопасности.