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Из-за репетиции Парада победы в центре Нижнего Тагила закроется транспортное движение

Из-за репетиции Парада победы в центре Нижнего Тагила закроется транспортное движение

3 мая 2024, 05:56
Фото: 1MI
В центре Нижнего Тагила будет перекрыто транспортное движение из-за репетиции Парада победы вечером 6 мая 2024 года.

Транспорт не сможет проехать по улицам Пархоменко и Вязовской, проспекту Ленина и проспекту Строителей, а также в районе Театральной площади, центрального сквера и площади молодежи, рассказали в ЦОДД Нижнего Тагила.

Фото: ЦОДД Нижнего Тагила

В вышеперечисленных местах города будет проводиться генеральная репетиция Парада победы, который состоится 9 мая 2024 года. Движение транспорта будет перекрыто с 18:30 до 21:00.

Напомним, в Екатеринбурге будет проходить в онлайн-формате акция «Бессмертный полк». Такое решение было принято в связи с соблюдением мер безопасности.

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#Елизавета Зиборова#Транспорт#Нижний Тагил#Театральная площадь#Проспект Строителей#Проспект Ленина#Ограничение движения#Парад победы#Репетиция#Екатеринбург#Транспортное движение
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