Избивших многодетного отца мигрантов судят в Екатеринбурге

На скамье подсудимых — трое. Русским языком владеет только один из них, сообщил читатель Е1 Дмитрий, присутствовавший в зале суда. По его словам, на первое заседание пришло очень много народу, поэтому оно было перенесено в самый большой зал. Когда подсудимых спросили о том, хорошо ли нападать толпой на одного, они ответили утвердительно, также рассказал Дмитрий.