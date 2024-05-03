Избивших многодетного отца мигрантов судят в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 12:28
Published Сегодня, 12:28
Modified Сегодня, 12:30
Updated Сегодня, 12:30
В Екатеринбурге в пятницу, 3 мая, начались судебные слушания по делу об избиении многодетного отца, который пострадал в результате нападения мигрантов. Нетрезвые «трудовые специалисты» набросились на него после замечания об окурке, брошенном мимо урны, сообщает Е1.
На скамье подсудимых — трое. Русским языком владеет только один из них, сообщил читатель Е1 Дмитрий, присутствовавший в зале суда. По его словам, на первое заседание пришло очень много народу, поэтому оно было перенесено в самый большой зал. Когда подсудимых спросили о том, хорошо ли нападать толпой на одного, они ответили утвердительно, также рассказал Дмитрий.
В итоге рассмотрения дела по существу 3 мая не было, заседание перенесли на 24 июня.
Напомним, что мигранты напали на местного жители по имени Василий в сентябре 2023 года. Мужчина в тот момент гулял с двумя детьми во дворе своего дома на улице Щербакова. Как позднее рассказывал пострадавший многодетный отец, оба ребенка сильно испугались. Сын, которому на тот момент было восемь лет, боится выходить на улицу. Одним нападением дело не ограничилось: мигранты возвращались несколько раз с новой подмогой.
Как впоследствии заявил потерпевший, в общей сложности на него напали в тот день четыре раза.
Также осенью 2023 года толпа мигрантов набросилась и жестоко избила мужчину в Нижнем Тагиле.