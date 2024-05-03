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Published Сегодня, 09:35

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Updated Сегодня, 09:37

Магнитные бури накроют Нижний Тагил

Магнитные бури накроют Свердловскую область

3 мая 2024, 09:35
Фото: Изображение Midjourney

Магнитные бури накроют Нижний Тагил

В Нижнем Тагиле наблюдаются небольшие магнитные бури. Их пик пришелся на пять часов утра 3 мая. Буря была оценена в шесть баллов.

Повышенная геомагнитная активность наблюдалась до 14:00, а после пошла на спад.

В субботу, 4 мая, примерно в 5 часов утра вновь будет повышенная геомагнитная активность. Она оценивается в четыре балла. Подобная обстановка может вызвать резкое ухудшение самочувствия у метеочувствительных людей. Аналогичная обстановка будет и в Екатеринбурге, и в ряде других свердловских городов.

Известно, что такая обстановка прогнозируется в целом по стране. Специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований считают, что утром 3 мая в стране была третья по силе буря в 2024 году. Что именно стало причиной вспышки на солнце, ученым неизвестно.

Напомним, что некоторые свердловские города 3 мая завалило снегом. Обильные осадки выпали в том числе в Нижнем Тагиле и Екатеринбурге.

Снег, дождь и тепло ожидаются в мае в Свердловской области
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#Дарья Сорокина#Нижний Тагил#Свердловская область#Окружающая среда#Екатеринбург#Метеочувствительность#Магнитные бури#Бури#Геомагнитная активность
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