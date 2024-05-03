Магнитные бури накроют Свердловскую область

Posted Сегодня, 09:35
Published Сегодня, 09:35
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Повышенная геомагнитная активность наблюдалась до 14:00, а после пошла на спад.
В субботу, 4 мая, примерно в 5 часов утра вновь будет повышенная геомагнитная активность. Она оценивается в четыре балла. Подобная обстановка может вызвать резкое ухудшение самочувствия у метеочувствительных людей. Аналогичная обстановка будет и в Екатеринбурге, и в ряде других свердловских городов.
Известно, что такая обстановка прогнозируется в целом по стране. Специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований считают, что утром 3 мая в стране была третья по силе буря в 2024 году. Что именно стало причиной вспышки на солнце, ученым неизвестно.
Напомним, что некоторые свердловские города 3 мая завалило снегом. Обильные осадки выпали в том числе в Нижнем Тагиле и Екатеринбурге.