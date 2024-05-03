Магнитные бури накроют Свердловскую область

В субботу, 4 мая, примерно в 5 часов утра вновь будет повышенная геомагнитная активность. Она оценивается в четыре балла. Подобная обстановка может вызвать резкое ухудшение самочувствия у метеочувствительных людей. Аналогичная обстановка будет и в Екатеринбурге, и в ряде других свердловских городов.