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Posted Сегодня, 09:17

Published Сегодня, 09:17

Modified Сегодня, 09:19

Updated Сегодня, 09:19

Мощный снегопад накрыл Екатеринбург

Мощный снегопад накрыл Екатеринбург

3 мая 2024, 09:17
Фото: Изображение Midjourney
В Екатеринбурге прошел снегопад. Он наблюдался в утреннее время 3 мая.

Местные жители делали фотографии снега, сообщает «Екатеринбург онлайн».

На фото видно, как крупный снег покрыл землю и газоны. Снег в этот день накрыл также Нижний Тагил, Красноуральск и другие города.

Синоптики утверждают, что причина снегопада — северный циклон. Он пришел на Урал с Баренцева моря. Специалисты считают, что в ближайшее время он усилится, из-за чего снег будет идти в разных городах 4 мая.

Автомобилистов просят быть осторожнее не дорогах. Также ранее сообщалось, что 9 мая в Нижнем Тагиле весь день будут идти дожди, прогнозируется и гроза.

Улицы Нижнего Тагила засыпало мокрым снегом
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#Дарья Сорокина#Нижний Тагил#Свердловская область#Мокрый снег#Снегопад#Фотографии#Циклон#Синоптики#Окружающая среда#Качканар#Красноуральск#Екатеринбург#Автомобилисты#Урал#Снег с дождем
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