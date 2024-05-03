Мощный снегопад накрыл Екатеринбург

Posted Сегодня, 09:17
Published Сегодня, 09:17
Modified Сегодня, 09:19
Updated Сегодня, 09:19
Местные жители делали фотографии снега, сообщает «Екатеринбург онлайн».
На фото видно, как крупный снег покрыл землю и газоны. Снег в этот день накрыл также Нижний Тагил, Красноуральск и другие города.
Синоптики утверждают, что причина снегопада — северный циклон. Он пришел на Урал с Баренцева моря. Специалисты считают, что в ближайшее время он усилится, из-за чего снег будет идти в разных городах 4 мая.
Автомобилистов просят быть осторожнее не дорогах. Также ранее сообщалось, что 9 мая в Нижнем Тагиле весь день будут идти дожди, прогнозируется и гроза.