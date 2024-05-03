На трассе Пермь — Екатеринбург ожидается обильный снегопад

Posted Сегодня, 10:16
Published Сегодня, 10:16
Modified Сегодня, 10:18
Updated Сегодня, 10:18
Обильные осадки в виде снегопада ожидаются на юго-западе Свердловской области, а также на юго-востоке Пермского края, рассказали в гидрометцентре университета Перми.
Кроме вышеуказанной автодороги снежный покров пройдет в Октябрьском и Суксунском районах Пермского края. Из-за погодных условий, возможно, будут падать деревья, а также вероятны обрывы ЛЭП.
Напомним, 3 мая 2024 года большой снегопад прошел в Нижнем Тагиле и Екатеринбурге. По мнению специалистов, снежный покров пришел на Урал из-за северного циклона.