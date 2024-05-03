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Published Сегодня, 10:16

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Updated Сегодня, 10:18

На трассе Пермь — Екатеринбург ожидается обильный снегопад

На трассе Пермь — Екатеринбург ожидается обильный снегопад

3 мая 2024, 10:16
Фото: 1MI
Сильный снегопад пройдет на трассе Пермь — Екатеринбург. Плохие метеорологические условия ожидаются ночью 4 мая 2024 года.

Обильные осадки в виде снегопада ожидаются на юго-западе Свердловской области, а также на юго-востоке Пермского края, рассказали в гидрометцентре университета Перми.

Кроме вышеуказанной автодороги снежный покров пройдет в Октябрьском и Суксунском районах Пермского края. Из-за погодных условий, возможно, будут падать деревья, а также вероятны обрывы ЛЭП.

Напомним, 3 мая 2024 года большой снегопад прошел в Нижнем Тагиле и Екатеринбурге. По мнению специалистов, снежный покров пришел на Урал из-за северного циклона.

Снег, дождь и тепло ожидаются в мае в Свердловской области
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#Елизавета Зиборова#Дорога#Осадки#Погода#Снегопад#Трасса#Прогноз погоды#Предупреждение#Окружающая среда#Пермский край#Непогода#Природа#Екатеринбург
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