На заваленные мусором улицы пожаловались жители Екатеринбурга

Posted Сегодня, 13:39
Published Сегодня, 13:39
Modified Сегодня, 13:41
Updated Сегодня, 13:41
Местные активисты прошлись с проверкой и обнаружили, что мусора на улицах по-прежнему много, хотя ранее они жаловались на это.
Претензии активистов касаются четырех территорий. На улице Машинной, 42, находится много хлама, который копится здесь годами, пишет «Урал Мэш».
На улице Советской двор завален ветками, досками и плитами. На улице Щербакова наблюдается свалка шин. На улицы Сони Морозовой, 188 активисты обратили внимание на остатки мебели, а у подвала валяются отходы.
Вице-мэр Алексей Бубнов сообщил, что навести порядок помешали погодные условия.
Ранее сообщалось, что активисты Нижнего Тагила очистили от мусора заброшенный Фруктовый сад Кузьмы Рудого.