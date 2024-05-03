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Posted Сегодня, 08:17

Published Сегодня, 08:17

Modified Сегодня, 08:19

Updated Сегодня, 08:19

Названа дата отключения отопления в Нижнем Тагиле

Названа дата отключения отопления в Нижнем Тагиле

3 мая 2024, 08:17
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле скоро отключат отопление. Приказ об этом подписан мэром города.

Так, батареи поэтапно будут отключать с 13 мая. С этой даты батареи станут холодными в жилых домах и общественных зданиях. Отмечается, что тепло перестанет поступать и в социально-значимые объекты, но в последнюю очередь.

Кроме того, различные тепловые сети и внутридомовые системы теплоснабжения должны быть подготовлены для испытаний в ближайший межотопительный сезон.

Ранее стало известно, когда в Екатеринбурге отключат отопление. Это может произойти уже после 7 мая, если позволят погодные условия.

Пока рано: в Нижнем Тагиле не торопятся отключать отопление
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