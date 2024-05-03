Названа дата отключения отопления в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 08:17
Published Сегодня, 08:17
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Updated Сегодня, 08:19
Так, батареи поэтапно будут отключать с 13 мая. С этой даты батареи станут холодными в жилых домах и общественных зданиях. Отмечается, что тепло перестанет поступать и в социально-значимые объекты, но в последнюю очередь.
Кроме того, различные тепловые сети и внутридомовые системы теплоснабжения должны быть подготовлены для испытаний в ближайший межотопительный сезон.
Ранее стало известно, когда в Екатеринбурге отключат отопление. Это может произойти уже после 7 мая, если позволят погодные условия.