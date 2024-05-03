Нейросеть используют для создания образов участников акции «Вода России»

К проведению запланированного на этот год челленджа привлекут искусственный интеллект. Челлендж будет проводиться в «Одноклассниках» и «ВКонтакте» — социальных сетях с самым массовым охватом в России — при непосредственном участии волонтеров и содействии медиагруппы «Комсомольская правда». ИИ проанализирует портретные фото участников, подобрав для каждого конкретного человека подходящий ему известный водоем. На основе проделанного анализа нейросеть сгенерирует изображение, на котором человек предстанет в образе какого-либо озера или реки. Пользователи социальных сетей, которые получат от ИИ подобное изображение, смогут написать пост на тему «Почему чистые берега — это важно». Авторы, которые раскроют тему наиболее нестандартно, что будет подтверждено максимальным количеством лайков и репостов в соцсетях, получат возможность отправиться в путешествие на Алтай.