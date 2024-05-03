Нейросеть используют для создания образов участников акции «Вода России»

Posted Сегодня, 18:56
Published Сегодня, 18:56
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Updated Сегодня, 18:57
Акция «Вода России» — часть федерального проекта по сохранению уникальных водных объектов национального проекта «Экология». Как сообщает kp.ru, ведущей целью этой акции является экопросвещение.
Мероприятия экологической акции проводят каждую весну по всей России. Участники занимаются расчисткой водоемов и береговой зоны от оставленного за зимний сезон мусора. Ежегодно к реализации этой инициативы присоединяются добровольцы из всех регионов — свыше 9,5 миллиона человек за последние 10 лет.
К проведению запланированного на этот год челленджа привлекут искусственный интеллект. Челлендж будет проводиться в «Одноклассниках» и «ВКонтакте» — социальных сетях с самым массовым охватом в России — при непосредственном участии волонтеров и содействии медиагруппы «Комсомольская правда». ИИ проанализирует портретные фото участников, подобрав для каждого конкретного человека подходящий ему известный водоем. На основе проделанного анализа нейросеть сгенерирует изображение, на котором человек предстанет в образе какого-либо озера или реки. Пользователи социальных сетей, которые получат от ИИ подобное изображение, смогут написать пост на тему «Почему чистые берега — это важно». Авторы, которые раскроют тему наиболее нестандартно, что будет подтверждено максимальным количеством лайков и репостов в соцсетях, получат возможность отправиться в путешествие на Алтай.
Всероссийская акция «Вода России» — один из крупнейших волонтерских проектов РФ. За 10 лет с момента старта этой инициативы миллионы добровольцев расчистили десятки тысяч километров береговой линии в субъектах России.