Огурцы и водка подешевели в Свердловской области

Posted Сегодня, 13:58
Published Сегодня, 13:58
Modified Сегодня, 14:00
Updated Сегодня, 14:00
Также подешевели и помидоры, которые обходились покупателям в 280,55 рубля (-3,36%), и картофель — 24,61 рубля (-0,84%). Также среди продуктов, на которые немного за неделю снизилась цена, значатся сосиски и колбаса, свинина и говядина, чай, вермишель, гречка. Килограмм яблок стоил 142,49 рубля (-0,46%), бананов — 168,34 рубля (-0,71%), литр водки — 720,02 рубля (-0,1%).
Однако вновь не радует цена на борщевой набор, овощи продолжают дорожать. Цена на свеклу взлетела до 57,22 рубля (+6,83%), морковь стоила 56,44 рубля (+3,21%), репчатый лук — 32,94 рубля (+0,34%), а свежая капуста — 39,87 рубля (+0,24%), выяснила редакция TagilCity.ru.
Кроме того, литр молока поднялся в цене до 71,39 рубля (+0,25%), десяток яиц можно было купить свердловчанам за 120,64 рубля (+0,47%). килограмм курицы — за 210,7 рубля (+0,45%).