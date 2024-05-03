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Published Сегодня, 13:58

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Огурцы и водка подешевели в Свердловской области

Огурцы и водка подешевели в Свердловской области

3 мая 2024, 13:58
Фото: 1MI
Почти на 6% упала цена на свежие огурцы в конце апреля 2024 года в Свердловской области. По данным на 22 число, килограмм можно было в среднем приобрести за 184,18 рубля.

Также подешевели и помидоры, которые обходились покупателям в 280,55 рубля (-3,36%), и картофель — 24,61 рубля (-0,84%). Также среди продуктов, на которые немного за неделю снизилась цена, значатся сосиски и колбаса, свинина и говядина, чай, вермишель, гречка. Килограмм яблок стоил 142,49 рубля (-0,46%), бананов — 168,34 рубля (-0,71%), литр водки — 720,02 рубля (-0,1%).

Однако вновь не радует цена на борщевой набор, овощи продолжают дорожать. Цена на свеклу взлетела до 57,22 рубля (+6,83%), морковь стоила 56,44 рубля (+3,21%), репчатый лук — 32,94 рубля (+0,34%), а свежая капуста — 39,87 рубля (+0,24%), выяснила редакция TagilCity.ru.

Кроме того, литр молока поднялся в цене до 71,39 рубля (+0,25%), десяток яиц можно было купить свердловчанам за 120,64 рубля (+0,47%). килограмм курицы — за 210,7 рубля (+0,45%).

Хлеб и молоко подорожали в Свердловской области
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