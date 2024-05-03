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Updated Сегодня, 15:31

На СВО погиб отставной подполковник полиции из Красноуфимска

Подполковник полиции в отставке из Красноуфимска погиб на СВО

3 мая 2024, 15:29
Фото: 1MI

На СВО погиб отставной подполковник полиции из Красноуфимска

В Красноуфимске сослуживцы, друзья и родные прощаются с известным в городе полицейским Максимом Струговым. Отставной подполковник погиб в ходе специальной военной операции.

Максиму Стругову было 44 года. В 2023 году году он вышел на пенсию в чине подполковника, сообщает пресс-служба красноуфимской полиции.

Фото: МО МВД России «Красноуфимский»

Родился боец в городе Томске, затем семья переехала в Красноуфимск. В этом городе он получил образование, затем ушел в армию. Отслужив, мужчина пришел работать в полицию, дослужился до подполковника. С 2021 по 2023 год Максим Александрович возглавлял отдел полиции №26 «Красноуфимский».

Друзья запомнили его добрым и отзывчивым человеком, а коллеги — справедливым начальником.

Ранее стало известно о гибели на полях СВО тагильчанина с позывным «Большой», который незадолго до своей гибели приехал в отпуск и попрощался с родными и друзьями.

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#Дарья Бобровицкая#Полиция#Гибель#Красноуфимск#Коллеги#Прощание#Екатеринбург#Подполковник#СВО#Боец СВО
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