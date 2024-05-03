Подполковник полиции в отставке из Красноуфимска погиб на СВО

Posted Сегодня, 15:29
Published Сегодня, 15:29
Modified Сегодня, 15:31
Updated Сегодня, 15:31
Максиму Стругову было 44 года. В 2023 году году он вышел на пенсию в чине подполковника, сообщает пресс-служба красноуфимской полиции.
Родился боец в городе Томске, затем семья переехала в Красноуфимск. В этом городе он получил образование, затем ушел в армию. Отслужив, мужчина пришел работать в полицию, дослужился до подполковника. С 2021 по 2023 год Максим Александрович возглавлял отдел полиции №26 «Красноуфимский».
Друзья запомнили его добрым и отзывчивым человеком, а коллеги — справедливым начальником.
Ранее стало известно о гибели на полях СВО тагильчанина с позывным «Большой», который незадолго до своей гибели приехал в отпуск и попрощался с родными и друзьями.