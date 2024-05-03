Подполковник полиции в отставке из Красноуфимска погиб на СВО

Родился боец в городе Томске, затем семья переехала в Красноуфимск. В этом городе он получил образование, затем ушел в армию. Отслужив, мужчина пришел работать в полицию, дослужился до подполковника. С 2021 по 2023 год Максим Александрович возглавлял отдел полиции №26 «Красноуфимский».