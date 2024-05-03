Подставили коллеги: екатеринбурженка нашла свое имя на сайте секс-услуг

Девушка сопоставила факты и поняла, что аккаунт на портале появился после того, как она поругалась с коллегами по работе. Сначала она попыталась решить ситуацию с работодателем и, по ее словам, ей даже принесли извинения. Но после обращения девушки в правоохранительные органы риторика со стороны администрации изменилась и ей задали «слишком много вопросов» о причине ссоры и ее последствиях. В результате все рабочие доступы Анны были заблокированы, и она фактически лишилась работы.