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Жительницу Екатеринбурга зарегистрировали на сайте интим-услуг без ее ведома

Подставили коллеги: екатеринбурженка нашла свое имя на сайте секс-услуг

3 мая 2024, 10:15
Фото: 1MI

Жительницу Екатеринбурга зарегистрировали на сайте интим-услуг без ее ведома

В Екатеринбурге девушка поссорилась с коллегами, а через 40 минут ее аккаунт появился на популярном сайте интим-услуг.

Жительница Екатеринбурга, курьер в магазине «Перекресток» по имени Анна обратилась в полицию, когда ей вдруг стали названивать неизвестные мужчины и требовать интим-услуг. Оказалось, что на популярном секс-портале появилось объявление от ее имени, рассказало издание Е1.

Девушка сопоставила факты и поняла, что аккаунт на портале появился после того, как она поругалась с коллегами по работе. Сначала она попыталась решить ситуацию с работодателем и, по ее словам, ей даже принесли извинения. Но после обращения девушки в правоохранительные органы риторика со стороны администрации изменилась и ей задали «слишком много вопросов» о причине ссоры и ее последствиях. В результате все рабочие доступы Анны были заблокированы, и она фактически лишилась работы.

В полиции проводят проверку по данному инциденту.

Ранее житель Екатеринбурга отказался от услуг интим-салона, после чего ему начали названивать с угрозами.

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