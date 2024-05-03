Подставили коллеги: екатеринбурженка нашла свое имя на сайте секс-услуг

Posted Сегодня, 10:15
Published Сегодня, 10:15
Modified Сегодня, 10:17
Updated Сегодня, 10:17
Жительница Екатеринбурга, курьер в магазине «Перекресток» по имени Анна обратилась в полицию, когда ей вдруг стали названивать неизвестные мужчины и требовать интим-услуг. Оказалось, что на популярном секс-портале появилось объявление от ее имени, рассказало издание Е1.
Девушка сопоставила факты и поняла, что аккаунт на портале появился после того, как она поругалась с коллегами по работе. Сначала она попыталась решить ситуацию с работодателем и, по ее словам, ей даже принесли извинения. Но после обращения девушки в правоохранительные органы риторика со стороны администрации изменилась и ей задали «слишком много вопросов» о причине ссоры и ее последствиях. В результате все рабочие доступы Анны были заблокированы, и она фактически лишилась работы.
В полиции проводят проверку по данному инциденту.
Ранее житель Екатеринбурга отказался от услуг интим-салона, после чего ему начали названивать с угрозами.