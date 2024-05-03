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Посетительница ТЦ «Лента» в Нижнем Тагиле устроила скандал из-за подозрения в краже

Посетительница ТЦ «Лента» в Нижнем Тагиле устроила скандал из-за подозрения в краже

3 мая 2024, 05:39
Фото: 1MI
Жительница Нижнего Тагила устроила скандал в гипермаркете «Лента» на ГГМ после того, как ее заподозрили в краже товара. Происшествие было 28 апреля 2024 года.

Женщина несла в руках большую суму с продуктами и прошла между постом администрации и кассами самообслуживания. По словам очевидца, ее заметила одна из сотрудниц гипермаркета и попросила объяснить свои действия, пишет ИА «Между строк».

Между ними началась ссора. Вскоре к женщине подошла охрана с просьбой показать, что находится в ее сумке. После этого посетительница стала кричать и ругаться, а также угрожала физическим насилием и убийством сотруднице.

Потом тагильчанку увезли в полицию, где через некоторое время ее отпустили. После этого женщина звонит на «горячую линию», требуя уволить сотрудницу гипермаркета.

Напомним, 29 апреля 2924 года в Екатеринбурге посетитель магазина нецензурно ругался, так как ему не смогли продать воду из-за отсутствия электричества.

Жительница Екатеринбурга устроила скандал из-за ценников в магазине
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