Посетительница ТЦ «Лента» в Нижнем Тагиле устроила скандал из-за подозрения в краже

Posted Сегодня, 05:39
Published Сегодня, 05:39
Modified Сегодня, 05:42
Updated Сегодня, 05:42
Женщина несла в руках большую суму с продуктами и прошла между постом администрации и кассами самообслуживания. По словам очевидца, ее заметила одна из сотрудниц гипермаркета и попросила объяснить свои действия, пишет ИА «Между строк».
Между ними началась ссора. Вскоре к женщине подошла охрана с просьбой показать, что находится в ее сумке. После этого посетительница стала кричать и ругаться, а также угрожала физическим насилием и убийством сотруднице.
Потом тагильчанку увезли в полицию, где через некоторое время ее отпустили. После этого женщина звонит на «горячую линию», требуя уволить сотрудницу гипермаркета.
Напомним, 29 апреля 2924 года в Екатеринбурге посетитель магазина нецензурно ругался, так как ему не смогли продать воду из-за отсутствия электричества.