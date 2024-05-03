Посвященный Году семьи конкурс «Ах, эта свадьба» проходит в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 16:17
Published Сегодня, 16:17
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Updated Сегодня, 16:19
Заявки на конкурс начали принимать 15 апреля, сообщает администрация города.
К участию приглашают супругов, состоящих в официальном браке и имеющих детей. Пары должны прислать в группу «ВКонтакте» управления социальных программ и семейной политики горадминистрации свои лучшие фотографии, в том числе с дня бракосочетания.
Итоги конкурса подведут вместе с итогами Года семьи. Трем семьям-победителям вручат памятные подарки.
Заявки на конкурс принимают до 6 мая.
Ранее в Нижнем Тагиле приехали на торжественное бракосочетание на грузовике.