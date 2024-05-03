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Posted Сегодня, 16:17

Published Сегодня, 16:17

Modified Сегодня, 16:19

Updated Сегодня, 16:19

В Нижнем Тагиле объявлен конкурс «Ах, эта свадьба»

Посвященный Году семьи конкурс «Ах, эта свадьба» проходит в Нижнем Тагиле

3 мая 2024, 16:17
Фото: Изображение Midjourney

В Нижнем Тагиле объявлен конкурс «Ах, эта свадьба»

Тематический конкурс «Ах, эта свадьба» стартовал в Тагиле. К участию мэрия приглашает опытные и молодые семейные пары с детьми.

Заявки на конкурс начали принимать 15 апреля, сообщает администрация города.

К участию приглашают супругов, состоящих в официальном браке и имеющих детей. Пары должны прислать в группу «ВКонтакте» управления социальных программ и семейной политики горадминистрации свои лучшие фотографии, в том числе с дня бракосочетания.

Итоги конкурса подведут вместе с итогами Года семьи. Трем семьям-победителям вручат памятные подарки.

Заявки на конкурс принимают до 6 мая.

Ранее в Нижнем Тагиле приехали на торжественное бракосочетание на грузовике.

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