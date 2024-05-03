Пожар из-за неисправной проводки вспыхнул в воинской части Екатеринбурга

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Published Сегодня, 07:35
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Эвакуировать военнослужащих из-за задымления и возгорания пришлось в ночь на пятницу, 3 мая, из воинской части 34081 в столице Среднего Урала, пишет Ura.ru со ссылкой на источник в экстренных службах.
Предварительно, очаг пожара находился на втором этаже в туалете. Было эвакуировано около 200 человек, однако один человек надышался дымом и отравился продуктами горения. Еще один получил травму, попытавшись эвакуироваться самостоятельно и выпрыгнув из окна. У молодого бойца диагностирован перелом ноги.
С первого этажа военнослужащие эвакуировались самостоятельно: здание покинули 533 человека. Причиной пожара могло стать короткое замыкание.
Ранее в Екатеринбурге спасатели эвакуировали 11 человек из многоэтажки на улице Таганской.