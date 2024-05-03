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Из-за неисправной проводки в Екатеринбурге загорелась воинская часть

Пожар из-за неисправной проводки вспыхнул в воинской части Екатеринбурга

3 мая 2024, 07:35
Фото: Изображение Midjourney

Из-за неисправной проводки в Екатеринбурге загорелась воинская часть

Возгорание началось в воинской части 34081 Екатеринбурга в ночь на пятницу, 3 мая. Эвакуировали более 200 военнослужащих, двое пострадали.

Эвакуировать военнослужащих из-за задымления и возгорания пришлось в ночь на пятницу, 3 мая, из воинской части 34081 в столице Среднего Урала, пишет Ura.ru со ссылкой на источник в экстренных службах.

Предварительно, очаг пожара находился на втором этаже в туалете. Было эвакуировано около 200 человек, однако один человек надышался дымом и отравился продуктами горения. Еще один получил травму, попытавшись эвакуироваться самостоятельно и выпрыгнув из окна. У молодого бойца диагностирован перелом ноги.

С первого этажа военнослужащие эвакуировались самостоятельно: здание покинули 533 человека. Причиной пожара могло стать короткое замыкание.

Ранее в Екатеринбурге спасатели эвакуировали 11 человек из многоэтажки на улице Таганской.

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#Дарья Бобровицкая#Происшествия#Пожар#Эвакуация#Пострадавшие#Воинская часть#18+#Екатеринбург
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