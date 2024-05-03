Пожар из-за неисправной проводки вспыхнул в воинской части Екатеринбурга

Предварительно, очаг пожара находился на втором этаже в туалете. Было эвакуировано около 200 человек, однако один человек надышался дымом и отравился продуктами горения. Еще один получил травму, попытавшись эвакуироваться самостоятельно и выпрыгнув из окна. У молодого бойца диагностирован перелом ноги.