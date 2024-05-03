Работу метро в Екатеринбурге не продлят 9 мая

Posted Сегодня, 12:45
Published Сегодня, 12:45
Modified Сегодня, 12:47
Updated Сегодня, 12:47
Сперва власти хотели продлить часы работы местной подземки до часу ночи. Позднее вышло постановление о перекрытии улиц, поэтому 9 мая метро будет открыто по графику будних дней, сообщил глава подземки Андрей Панаиотиди, пишет «КП-Екатеринбург».
Кроме того, на этот раз празднование из центра перенесли в парк культуры и отдыха. Фейерверка в честь праздника при этом не будет. «Бессмертный полк» состоится исключительно в дистанционном формате. В онлайн-режиме городанам рекомендовали и наблюдать за Парадом Победы.