Работу метро в Екатеринбурге не продлят 9 мая

Кроме того, на этот раз празднование из центра перенесли в парк культуры и отдыха. Фейерверка в честь праздника при этом не будет. «Бессмертный полк» состоится исключительно в дистанционном формате. В онлайн-режиме городанам рекомендовали и наблюдать за Парадом Победы.