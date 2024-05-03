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Работу метро в Екатеринбурге не продлят 9 мая

Работу метро в Екатеринбурге не продлят 9 мая

3 мая 2024, 12:45
Фото: 1MI
В метро Екатеринбурга 9 мая не будет продлен график работы. Причина — предстоящее перекрытие улиц.

Сперва власти хотели продлить часы работы местной подземки до часу ночи. Позднее вышло постановление о перекрытии улиц, поэтому 9 мая метро будет открыто по графику будних дней, сообщил глава подземки Андрей Панаиотиди, пишет «КП-Екатеринбург».

Кроме того, на этот раз празднование из центра перенесли в парк культуры и отдыха. Фейерверка в честь праздника при этом не будет. «Бессмертный полк» состоится исключительно в дистанционном формате. В онлайн-режиме городанам рекомендовали и наблюдать за Парадом Победы.

Выступление «Хора Турецкого» в метро Екатеринбурга
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#Дарья Сорокина#Транспорт#Свердловская область#Работа#Метро#День Победы#Салют#Общественный транспорт#Улицы#Екатеринбург#9 Мая
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