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Published Сегодня, 07:05

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Updated Сегодня, 07:11

На Урале ребенок отравился после выпитой испорченной газировки

Ребенок отравился после выпитой газировки с истекшим сроком годности в Верхней Салде

3 мая 2024, 07:05
Фото: паблик «вСалде», Екатерина Д.

На Урале ребенок отравился после выпитой испорченной газировки

Жительница Верхней Салды пожаловалась на то, что ее 8-летний ребенок отравился после того, как попил испорченную газировку из местного магазина.

Жительница Верхней Салды Екатерина Дуршева рассказала, что 1 мая вовремя прогулки дети захотели пить и зашли в магазин «Калинка» на Энгельса за газировкой. Позже женщина обнаружила, что напиток просрочен на три месяца: при дате выпуска июль 2023 года и сроке годности в шесть месяцев.

После выпитой газировки один из детей почувствовал недомогание.

Тошнота, рвота, жидкий стул и температура 38,2, — поделилась горожанка в паблике «вСалде».

Она сообщила, что днем позже она вновь зашла в магазин и купила такую же газировку. Срок годности и на ней был истекший.

Все высказала продавцу, на что услышала в ответ: «Так это, наверное, поставщики такую привезли», — рассказала Екатерина.
Фото: паблик «вСалде», Екатерина Д.

Женщина планирует написать жалобу в Роспотребнадзор на то, что в магазине продают испорченные напитки. В комментариях одни посоветовали вообще не позволять детям пить газировку с красителями, другие отметили, что это не отменяет тот факт, что продавец обязан следить за сроком годности.

В комментариях к записи пресс-секретарь Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Наталья Лукьянцева отметила, что на текущий момент ни одного извещения о случаях отравления в ведомство не поступало.

После получения обращения от гражданина территориальным органом Роспотребнадзора будет проведено надзорное мероприятие, — сообщила представитель Роспотребнадзора.
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