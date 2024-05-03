Ребенок отравился после выпитой газировки с истекшим сроком годности в Верхней Салде

Женщина планирует написать жалобу в Роспотребнадзор на то, что в магазине продают испорченные напитки. В комментариях одни посоветовали вообще не позволять детям пить газировку с красителями, другие отметили, что это не отменяет тот факт, что продавец обязан следить за сроком годности.