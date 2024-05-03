Ребенок отравился после выпитой газировки с истекшим сроком годности в Верхней Салде

Posted Сегодня, 07:05
Published Сегодня, 07:05
Modified Сегодня, 07:11
Updated Сегодня, 07:11
Жительница Верхней Салды Екатерина Дуршева рассказала, что 1 мая вовремя прогулки дети захотели пить и зашли в магазин «Калинка» на Энгельса за газировкой. Позже женщина обнаружила, что напиток просрочен на три месяца: при дате выпуска июль 2023 года и сроке годности в шесть месяцев.
После выпитой газировки один из детей почувствовал недомогание.
Тошнота, рвота, жидкий стул и температура 38,2, — поделилась горожанка в паблике «вСалде».
Она сообщила, что днем позже она вновь зашла в магазин и купила такую же газировку. Срок годности и на ней был истекший.
Все высказала продавцу, на что услышала в ответ: «Так это, наверное, поставщики такую привезли», — рассказала Екатерина.
Женщина планирует написать жалобу в Роспотребнадзор на то, что в магазине продают испорченные напитки. В комментариях одни посоветовали вообще не позволять детям пить газировку с красителями, другие отметили, что это не отменяет тот факт, что продавец обязан следить за сроком годности.
В комментариях к записи пресс-секретарь Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Наталья Лукьянцева отметила, что на текущий момент ни одного извещения о случаях отравления в ведомство не поступало.
После получения обращения от гражданина территориальным органом Роспотребнадзора будет проведено надзорное мероприятие, — сообщила представитель Роспотребнадзора.