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Салют в честь 9 мая отменен в Екатеринбурге

Салют в честь 9 мая отменен в Екатеринбурге

3 мая 2024, 06:30
Фото: Изображение Midjourney
Салют в честь 9 мая не состоится в Екатеринбурге. Местные жители не увидят залпов фейерверка.

Об этом сообщает паблик «Екатеринбург. Главное». Авторы отмечают, что в Дне Победы главное — «не салюты и пляски», а уважение к ветеранам.

Напомним, что гуляний в центре города не будет. Шоу запланировано в парке Маяковского. «Бессмертный полк» пройдет в дистанционном режиме. Парад гражданам также советовали посмотреть из дома при помощи онлайн-трансляций с мест событий. Движение транспорта откроется сразу после парада, примерно в 12:00.

Ранее сообщалось, что из-за репетиции Парада Победы в центре Нижнего Тагила закроется транспортное движение.

Салют, перенос гуляния: как в этом году пройдет Парад 9 мая в Екатеринбурге
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