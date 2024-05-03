Салют в честь 9 мая отменен в Екатеринбурге

Напомним, что гуляний в центре города не будет. Шоу запланировано в парке Маяковского. «Бессмертный полк» пройдет в дистанционном режиме. Парад гражданам также советовали посмотреть из дома при помощи онлайн-трансляций с мест событий. Движение транспорта откроется сразу после парада, примерно в 12:00.