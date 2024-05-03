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Published Сегодня, 14:19

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Updated Сегодня, 14:21

Подростки на самокате сшибли пешехода в Екатеринбурге

Самокатчики в Екатеринбурге врезались в спину прохожего и чуть не сломали ему ногу

3 мая 2024, 14:19
Фото: Изображение Midjourney

Подростки на самокате сшибли пешехода в Екатеринбурге

В Екатеринбурге подростки вдвоем залезли на самокат, не справились с управлением и покалечили прохожего.

Прохожий на улице Токарей в Екатеринбурге едва не стал жертвой малолетних самокатчиков, которые наехали на него со спины, сообщает Е1.

Два школьника ехали на самокате вдвоем, что запрещено правилами. В какой-то момент они не справились с управлением и врезались в спину прохожего. В результате дорожного инцидента мужчина получил травму ноги и был вынужден обратиться за помощью в больницу.

Ранее в столице Среднего Урала 15-летняя девочка на самокате въехала в прохожего и сломала себе нос.

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#Дарья Бобровицкая#Происшествия#Травма#Подростки#Прохожий#18+#Екатеринбург#Самокаты
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