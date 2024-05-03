Самокатчики в Екатеринбурге врезались в спину прохожего и чуть не сломали ему ногу

Posted Сегодня, 14:19
Published Сегодня, 14:19
Modified Сегодня, 14:21
Updated Сегодня, 14:21
Прохожий на улице Токарей в Екатеринбурге едва не стал жертвой малолетних самокатчиков, которые наехали на него со спины, сообщает Е1.
Два школьника ехали на самокате вдвоем, что запрещено правилами. В какой-то момент они не справились с управлением и врезались в спину прохожего. В результате дорожного инцидента мужчина получил травму ноги и был вынужден обратиться за помощью в больницу.
Ранее в столице Среднего Урала 15-летняя девочка на самокате въехала в прохожего и сломала себе нос.