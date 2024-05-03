Шойгу анонсировал военные парады в 25 городах России

Posted Сегодня, 13:11
Published Сегодня, 13:11
Modified Сегодня, 13:13
Updated Сегодня, 13:13
Информацию анонсировал министр обороны России Сергей Шойгу.
Глава военного ведомства сказал, что мероприятия запланированы в семи городах-героях и 18 муниципалитетах, в которых есть военные штабы, флоты и общевойсковые армии.
Напомним, что в уральской столице находится штаб Центрального военного округа.
Ранее сообщалось, что 9 мая в уральской столице не состоится фейерверка в честь годовщины. Кроме того, не будет продлена работа метрополитена. «Бессмертный полк» в этом году из соображений безопасности пройдет онлайн.