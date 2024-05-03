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Posted Сегодня, 13:11

Published Сегодня, 13:11

Modified Сегодня, 13:13

Updated Сегодня, 13:13

В Екатеринбурге состоится военный Парад Победы

Шойгу анонсировал военные парады в 25 городах России

3 мая 2024, 13:11
Фото: 1MI

В Екатеринбурге состоится военный Парад Победы

В 25 российских городах 9 мая состоятся Парады Победы. Они будут посвящены 79-й годовщине победы в войне. В число этих городов вошел и Екатеринбург из-за нахождения в нем штаба ЦВО.

Информацию анонсировал министр обороны России Сергей Шойгу.

Глава военного ведомства сказал, что мероприятия запланированы в семи городах-героях и 18 муниципалитетах, в которых есть военные штабы, флоты и общевойсковые армии.

Напомним, что в уральской столице находится штаб Центрального военного округа.

Ранее сообщалось, что 9 мая в уральской столице не состоится фейерверка в честь годовщины. Кроме того, не будет продлена работа метрополитена. «Бессмертный полк» в этом году из соображений безопасности пройдет онлайн.

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#Дарья Сорокина#Общество#Война#Парад#Сергей Шойгу#Парад победы#Министр обороны#Екатеринбург#9 Мая
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