Сотрудника оборонного завода выдворяют из Екатеринбурга на родину

Posted Сегодня, 11:52
Published Сегодня, 11:52
Modified Сегодня, 11:54
Updated Сегодня, 11:54
Потом он устроился работать в регцентр «Подъемтранстехники». В апреле у молодого человека появились трудности с регистрацией на территории страны. Андрей пошел в миграционный центр, чтобы решить проблемы с документами. Его отправили на сдачу отпечатков пальцев, пишет Е1.
После юноше дали постановление о штрафе, а позже решили депортировать на родину. По словам родственника иностранца Алексея, Андрея еще 2 мая отправили в Кольцово. Уже вечером он был посажен на самолет, который полетел до столицы Казахстана.
В документации сказано, что гражданин Казахстана нарушил миграционное законодательство. Он вовремя не явился медкомиссию.
В конце апреля ему был назначен штраф в размере двух тысяч рублей с выдворением из России. Его родные отправили апелляцию в суд, но там решение осталось без изменений.
Юрист Вячеслав Войнов сказал, что казаху теперь нужно будет провести в Казахстане пять лет. Либо его родственники сумеют обжаловать решение в Верховном суде.
Ранее сообщалось, что мигранты массово бегут из Екатеринбурга на Родину из-за трудностей с легализацией и низких зарплат.