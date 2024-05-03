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Published Сегодня, 11:52

Modified Сегодня, 11:54

Updated Сегодня, 11:54

Сотрудника оборонного завода выдворяют из Екатеринбурга на родину

Сотрудника оборонного завода выдворяют из Екатеринбурга на родину

3 мая 2024, 11:52
Фото: 1MI
В Екатеринбурге из страны хотят выдворить 22-летнего гражданина Казахстана Андрея. Он пять лет назад переехал в Екатеринбург, поступил в вуз, окончил его и поступил в магистратуру.

Потом он устроился работать в регцентр «Подъемтранстехники». В апреле у молодого человека появились трудности с регистрацией на территории страны. Андрей пошел в миграционный центр, чтобы решить проблемы с документами. Его отправили на сдачу отпечатков пальцев, пишет Е1.

После юноше дали постановление о штрафе, а позже решили депортировать на родину. По словам родственника иностранца Алексея, Андрея еще 2 мая отправили в Кольцово. Уже вечером он был посажен на самолет, который полетел до столицы Казахстана.

В документации сказано, что гражданин Казахстана нарушил миграционное законодательство. Он вовремя не явился медкомиссию.

В конце апреля ему был назначен штраф в размере двух тысяч рублей с выдворением из России. Его родные отправили апелляцию в суд, но там решение осталось без изменений.

Юрист Вячеслав Войнов сказал, что казаху теперь нужно будет провести в Казахстане пять лет. Либо его родственники сумеют обжаловать решение в Верховном суде.

Ранее сообщалось, что мигранты массово бегут из Екатеринбурга на Родину из-за трудностей с легализацией и низких зарплат.

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