Средняя заплата в Свердловской области выросла на 21,6%

Posted Сегодня, 14:48
Published Сегодня, 14:48
Modified Сегодня, 14:50
Updated Сегодня, 14:50
Самые высокие зарплаты, а именно в 141,6 тысячи рублей имели страховщики и финансисты. За ними следуют свердловчане, трудящиеся в сфере связи (127,1 тысячи рублей).
На третьей строчке рейтинга расположились ученые (103,8 тысячи рублей). Как и прежде, самые маленькие зарплаты в феврале 2024 года имели сотрудники кафе, ресторанов, гостиниц (37,9 тысячи рублей), а также администраторы (39,5 тысячи рублей).
Врачи в среднем получали в конце зимы 59,6 тысячи, педагоги — 55,3 тысячи, промышленники — 78 тысяч рублей.
Недавно редакция TagilCity.ru подготовила материал, рассказывающий о миллиардерах Свердловской области. Список богатейших россиян опубликовал Forbes. Читайте о тех, кто имеет активы в нашем регионе.