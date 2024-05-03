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Published Сегодня, 14:48

Modified Сегодня, 14:50

Updated Сегодня, 14:50

В Свердловской области средняя зарплата достигла 70,7 тысячи рублей

Средняя заплата в Свердловской области выросла на 21,6%

3 мая 2024, 14:48
Фото: Изображение Midjourney

В Свердловской области средняя зарплата достигла 70,7 тысячи рублей

В феврале 2024 года средняя зарплата жителей Свердловской области достигла отметки в 70,7 тысячи рублей. Это на 21,6% больше, чем годом ранее.

Самые высокие зарплаты, а именно в 141,6 тысячи рублей имели страховщики и финансисты. За ними следуют свердловчане, трудящиеся в сфере связи (127,1 тысячи рублей).

На третьей строчке рейтинга расположились ученые (103,8 тысячи рублей). Как и прежде, самые маленькие зарплаты в феврале 2024 года имели сотрудники кафе, ресторанов, гостиниц (37,9 тысячи рублей), а также администраторы (39,5 тысячи рублей).

Врачи в среднем получали в конце зимы 59,6 тысячи, педагоги — 55,3 тысячи, промышленники — 78 тысяч рублей.

Недавно редакция TagilCity.ru подготовила материал, рассказывающий о миллиардерах Свердловской области. Список богатейших россиян опубликовал Forbes. Читайте о тех, кто имеет активы в нашем регионе.

Заводы, ресурсники и битумный терминал: все о миллиардерах в Свердловской области
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#Евгения Сафина#Общество#Экономика#Эксклюзив#Свердловская область#Работа#Деньги#Профессии#Екатеринбург#Запрплата
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