Тагильчанки взяли призовые места на Уральском чемпионате и Кубке России по танцам

Тагильчанки на состязаниях показали членам жюри восемь номеров, в которых приняли участие 54 представителя студии. Серебряную медаль взяла солистка Ольга Лежнева и команда HeStries. В своей категории Олеся Машкина завоевала «золото». Постановщиком танцев девушек является Дарья Седегова.