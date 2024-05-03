Тагильчанки взяли призовые места на Уральском чемпионате и Кубке России по танцам

Posted Сегодня, 07:09
Published Сегодня, 07:09
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Updated Сегодня, 07:17
1 мая в столице Урала прошли танцевальные чемпионаты — Кубок России по танцам и Уральский чемпионат. На соревнованиях команда под руководством хореографа Виолетты Кустовской получила «бронзу».
Тагильчанки на состязаниях показали членам жюри восемь номеров, в которых приняли участие 54 представителя студии. Серебряную медаль взяла солистка Ольга Лежнева и команда HeStries. В своей категории Олеся Машкина завоевала «золото». Постановщиком танцев девушек является Дарья Седегова.
Осень и особенно весна — самые насыщенные времена года для нас. Это период соревнований. Поездка однозначно удалась. Мощная поддержка зрителей и друг друга среди учениц студии дорогого стоит. Мы заняты одним делом и это приносит нам огромное удовольствие, — поделилась с корреспондентом TagilCity.ru руководитель танцевальной студии Дарья Седегова.
Другие команды заняли 4-е и 5-места в своих номинациях. Это для нас очень круто и служит классным мотором для еще более тщательных и упорных тренировок, — отметила Дарья.
Впереди у танцовщиц — другие состязания разного уровня, тщательная подготовка и постановка новых номеров.