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Толпа избила мужчину на Вагонке в Нижнем Тагиле

Толпа избила мужчину на Вагонке в Нижнем Тагиле

3 мая 2024, 08:32
Фото: Изображение Midjourney
В Нижнем Тагиле толпа мужчин избила человека на Вагонке. Это произошло 1 мая примерно в 23:00.

Судя по кадрам с места ЧП, несколько человек стояли, склонившись над полуобнаженным мужчиной. Он лежал на асфальте. Неизвестные продолжали бить его по голове и телу, пинать, сообщается в сообществе «Инцидент Нижний Тагил».

Добил пинком в голову. Вот так со всей дури трое мужиков пинали и лупили кулаками кто куда попадет. Избивать продолжали лежачего, — рассказал очевидец происшествия.

Помимо того, что мужчина был избит, ему разбили еще и окна. Пострадавшему около 20-25 лет. Живет он с мамой. В полиции отметили, что проводится проверка с выяснением всех обстоятельств ЧП.

Ранее сообщалось, что мигранты устроили массовую драку. Это случилось около «Таганского ряда».

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