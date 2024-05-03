Толпа избила мужчину на Вагонке в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 08:32
Published Сегодня, 08:32
Modified Сегодня, 08:34
Updated Сегодня, 08:34
Судя по кадрам с места ЧП, несколько человек стояли, склонившись над полуобнаженным мужчиной. Он лежал на асфальте. Неизвестные продолжали бить его по голове и телу, пинать, сообщается в сообществе «Инцидент Нижний Тагил».
Добил пинком в голову. Вот так со всей дури трое мужиков пинали и лупили кулаками кто куда попадет. Избивать продолжали лежачего, — рассказал очевидец происшествия.
Помимо того, что мужчина был избит, ему разбили еще и окна. Пострадавшему около 20-25 лет. Живет он с мамой. В полиции отметили, что проводится проверка с выяснением всех обстоятельств ЧП.
Ранее сообщалось, что мигранты устроили массовую драку. Это случилось около «Таганского ряда».