Тренер Владимир Путин скончался в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 08:57
Published Сегодня, 08:57
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Updated Сегодня, 08:59
Всю жизнь спортсмен посвятил баскетболу, он воспитал несколько поколений баскетболистов, рассказал директор спортшколы №4 Михаил Пудов.
Владимир Иванович запомнится нам как активный, жизнерадостный, деятельный человек, — рассказал Михаил Пудов.
Долгие годы Владимир Путин был главой федерации баскетбола Нижнего Тагила. Также именно он стоял у истоков появления спортшколы №4.
Коллеги тренера принесли глубокие соболезнования родственникам умершего. О месте прощания будет известно позднее.
Ранее сообщалось, что родственница жены звезды «Слово пацана» умерла в Екатеринбурге. Ей было 45 лет.