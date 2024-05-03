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Тренер Владимир Путин скончался в Нижнем Тагиле

Тренер Владимир Путин скончался в Нижнем Тагиле

3 мая 2024, 08:57
Фото: со страницы во «ВКонтакте» Михаила Пудова
В Нижнем Тагиле не стало спортивного тренера Владимира Путина. Ему было 66 лет. Он умер 2 мая.

Всю жизнь спортсмен посвятил баскетболу, он воспитал несколько поколений баскетболистов, рассказал директор спортшколы №4 Михаил Пудов.

Владимир Иванович запомнится нам как активный, жизнерадостный, деятельный человек, — рассказал Михаил Пудов.

Долгие годы Владимир Путин был главой федерации баскетбола Нижнего Тагила. Также именно он стоял у истоков появления спортшколы №4.

Коллеги тренера принесли глубокие соболезнования родственникам умершего. О месте прощания будет известно позднее.

Ранее сообщалось, что родственница жены звезды «Слово пацана» умерла в Екатеринбурге. Ей было 45 лет.

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