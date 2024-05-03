Улицы Нижнего Тагила засыпало мокрым снегом

Posted Сегодня, 04:06
Published Сегодня, 04:06
Modified Сегодня, 04:09
Updated Сегодня, 04:09
Так, выпавшим снегом засыпало тротуары, газоны и деревья, а также крыши домов. На проезжих частях снежного покрова нет.
Сейчас в городе продолжает идти небольшой снегопад. В сервисе «Яндекс.Погода» сообщается, что температура сейчас — 0 градусов.
Напомним, в первых числах мая 2024 года в Свердловской области прогнозировался небольшой мокрый снегопад. Также погода в регионе в начале последнего весеннего месяца ожидается прохладной и дождливой.
9 мая 2024 года в Нижнем Тагиле возможны дожди и грозы. В городе станет теплее до +16 градусов. Аналогичная погода ожидается 10 мая.