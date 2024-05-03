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Posted Сегодня, 04:06

Published Сегодня, 04:06

Modified Сегодня, 04:09

Updated Сегодня, 04:09

Улицы Нижнего Тагила засыпало мокрым снегом

Улицы Нижнего Тагила засыпало мокрым снегом

3 мая 2024, 04:06
Фото: tagilcity.ru
Районы Нижнего Тагила накрыл снегопад ночью 3 мая 2024 года.

Так, выпавшим снегом засыпало тротуары, газоны и деревья, а также крыши домов. На проезжих частях снежного покрова нет.

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Фото: tagilcity.ru

Сейчас в городе продолжает идти небольшой снегопад. В сервисе «Яндекс.Погода» сообщается, что температура сейчас — 0 градусов.

Фото: Онлайн-камеры «Сети Тагила»

Напомним, в первых числах мая 2024 года в Свердловской области прогнозировался небольшой мокрый снегопад. Также погода в регионе в начале последнего весеннего месяца ожидается прохладной и дождливой.

9 мая 2024 года в Нижнем Тагиле возможны дожди и грозы. В городе станет теплее до +16 градусов. Аналогичная погода ожидается 10 мая.

Снег, дождь и тепло ожидаются в мае в Свердловской области
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