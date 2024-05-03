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Updated Сегодня, 08:40

Бывший отчим изнасиловал студентку УрФУ в Екатеринбурге

В Екатеринбурге экс-отчим проник в квартиру студентки УрФУ и дважды ее изнасиловал

3 мая 2024, 08:38
Фото: Изображение Midjourney

Бывший отчим изнасиловал студентку УрФУ в Екатеринбурге

В Екатеринбурге мужчина напал на бывшую падчерицу, вскрыв ее квартиру. Вырваться от насильника девушка смогла только благодаря приходу курьера.

Студентка УрФУ ночью спала в своей квартире в Екатеринбурге, когда к ней залез 29-летний бывший сожитель матери. Мужчина дважды изнасиловал девушку, пишет Ura.ru, ссылаясь на спикера в силовых структурах.

22-летняя екатеринбурженка оказалась в заложницах у «родственника». Выбраться она смогла только днем, когда насильник заказал еду в службе доставки. Девушка дождалась прихода курьера и смогла вырваться. Она добежала до магазина и дозвонилась до полиции.

Отчим тем временем успел скрыться, его разыскивают правоохранители.

Ранее стало известно о том, что 19-летняя жительница Екатеринбурга забеременела от насильника.

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#Дарья Бобровицкая#Полиция#Криминал#18+#Екатеринбург#Сексуальное насилие#Отчим#Студентка
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