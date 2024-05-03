В Екатеринбурге экс-отчим проник в квартиру студентки УрФУ и дважды ее изнасиловал

22-летняя екатеринбурженка оказалась в заложницах у «родственника». Выбраться она смогла только днем, когда насильник заказал еду в службе доставки. Девушка дождалась прихода курьера и смогла вырваться. Она добежала до магазина и дозвонилась до полиции.