В Екатеринбурге экс-отчим проник в квартиру студентки УрФУ и дважды ее изнасиловал

Posted Сегодня, 08:38
Published Сегодня, 08:38
Modified Сегодня, 08:40
Updated Сегодня, 08:40
Студентка УрФУ ночью спала в своей квартире в Екатеринбурге, когда к ней залез 29-летний бывший сожитель матери. Мужчина дважды изнасиловал девушку, пишет Ura.ru, ссылаясь на спикера в силовых структурах.
22-летняя екатеринбурженка оказалась в заложницах у «родственника». Выбраться она смогла только днем, когда насильник заказал еду в службе доставки. Девушка дождалась прихода курьера и смогла вырваться. Она добежала до магазина и дозвонилась до полиции.
Отчим тем временем успел скрыться, его разыскивают правоохранители.
Ранее стало известно о том, что 19-летняя жительница Екатеринбурга забеременела от насильника.