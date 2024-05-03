В Екатеринбурге хотели обмануть тагильчанку на ремонте бытовой техники

Posted Сегодня, 09:14
Published Сегодня, 09:14
Modified Сегодня, 09:16
Updated Сегодня, 09:16
Со вторым мастером ситуация вышла еще более странной: демонтировать технику он смог, но наотрез отказался проводить работы на месте и настаивал на том, чтобы забрать СВЧ-печь с собой. Тагильчанку это насторожило, и, как оказалось позже, не зря. Точку поставил третий мастер, найденный на том же очень известном сайте объявлений.
Первый мастер, который пришел, не смог даже снять микроволновку, так как не знал, как разбирается встроенная техника. Второй всё порывался забрать микроволновку к себе и там сделать, но я отказалась. Вот с третьим повезло, пришел и всё быстро сделал. Еще и рассказал о таких вот схемах. Недобросовестные мастера забирают технику якобы в свою мастерскую, а потом пропадают, и все, вне зоны доступа. Либо используют мини-договоры, которые позволяют им чинить технику без вашего уведомления. Люди, ставшие жертвами таких схем, говорят, что лучше оставить им свою технику, чем платить за ненужный ремонт, — рассказала Екатерина, жительница Нижнего Тагила.
Мошенничество с ремонтом бытовой техники является распространенной проблемой, которая может привести к серьезным финансовым потерям для потребителей. Мошенники пользуются тем, что люди ничего не смыслят в ремонте. Такие «мастера» могут использовать дешевые запчасти низкого качества, что приведет к быстрому повторному выходу из строя техники. Кроме того, они могут брать деньги за работу, которую не выполнили. Также злоумышленники могут по факту выставить такой счет, что проще купить, например, новую стиральную машину, чем чинить старую. В таких случаях нечистый на совесть мастер может предложить оставить технику себе в счет оплаты ремонта.
Чтобы избежать подобных ситуаций, рекомендуется обращаться только к проверенным компаниям с хорошей репутацией. При выборе компании для ремонта бытовой техники важно проверить наличие у нее лицензии и сертификатов, чтобы убедиться в ее профессионализме и законности деятельности. Вот несколько важных документов, которые стоит проверить:
Проверка этих документов поможет вам убедиться в надежности и профессионализме компании, а также защитить свои права как потребителя.