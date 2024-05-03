В Екатеринбурге хотели обмануть тагильчанку на ремонте бытовой техники

Мошенничество с ремонтом бытовой техники является распространенной проблемой, которая может привести к серьезным финансовым потерям для потребителей. Мошенники пользуются тем, что люди ничего не смыслят в ремонте. Такие «мастера» могут использовать дешевые запчасти низкого качества, что приведет к быстрому повторному выходу из строя техники. Кроме того, они могут брать деньги за работу, которую не выполнили. Также злоумышленники могут по факту выставить такой счет, что проще купить, например, новую стиральную машину, чем чинить старую. В таких случаях нечистый на совесть мастер может предложить оставить технику себе в счет оплаты ремонта.